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Almanya: ‘Türkiye’nin İstikrarı Almanya’nın da Çıkarınadır’

13.08.2018 17:11 | Son Güncelleme

Başbakan Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşmasını kimsenin istemediğini söylerken, Alman şirketleri de Türkiye’den çekilmeyi planlamadıklarını açıkladı

Almanya: ‘Türkiye’nin İstikrarı Almanya’nın da Çıkarınadır’

Alman hükümetinden Türkiye'deki ekonomik gelişmelerle ilgili arka arkaya açıklamalar geldi. Başbakan Angela Merkel, Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşmasını kimsenin istemediğini söyledi.

Bosna-Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç’i kabul ettikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Merkel, "Almanya ekonomik açıdan gelişen bir Türkiye arzuluyor. Bu bizim de çıkarımıza" dedi. Sözlerini "Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşması kimse arzulamıyor. Dayanıklı ülkelerle işbirliği Avrupa Birliği’nin de arzuladığı bir durum" şeklinde sürdüren Merkel, "Ancak bunun için yapılması gerekenler var. Nitekim Türkiye'de Merkez Bankası’nın bağımsızlığı önemli" dedi.

Bir diğer açıklama ise haftalık basın toplantısında konuşan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapıldı. Seibert de, "İstikrarlı bir Türkiye ekonomisi Almanya’nın da çıkarınadır" derken, hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Almanya Maliye Bakanlığı: “G20 Türkiye için toplanmıyor”

Sözcü, Türk Lirası’nın Amerikan Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesinin Avrupa bankaları açısından ise sorun olmayacağını kaydetti. Federal Maliye Bakanlığı’ndan bir sözcü ise, Türk Lirası'nın değer kaybı konusunda G20 ülkelerinin acil bir toplantı planlandığı şeklinde bir bilgisi olmadığını, ayrıca olası krizin Türkiye’de yatırımı olan Alman şirketlere etkileri üzerine yorum yapmak istemediğini söyledi.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in, ABD yönetiminin Türkiye ve Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararlarını eleştirdiği dünkü açıklaması, Alman basınında Türkiye destek olarak yorumlanmıştı. 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek olan Altmeier, "Biz Türkiye'nin istikrarlı ve demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. İyi ekonomik ilişkiler de buna katkı sağlıyor" şeklinde görüş belirtti.

“Alman şirketleri Türkiye’den çekilmeyi planlamıyor”

Öte yandan Alman Sanayi ve Ticaret Odaları (DIHK) sözcüsü Volker Treier, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerin gelişmeleri "kaygıyla izlediklerini, ancak Türkiye’den çekilme planları yapmadıklarını" söyledi. Türk Lirası’nın değer kaybının sürmesinin durumu değiştirebileceğini söyleyen Treier, "Türkiye’nin yatırım ve pazar yeri olarak çekici kalabilmesi için, hukukun güvenliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve ödemelerin dengelenmesi şart. Ancak Alman iş çevreleri bu üç konuya da kuşkulu sorularla yaklaşıyor" dedi.

Türkiye'nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya'dan 7 bin 100'den fazla şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2017 sonu verilerine göre 37 milyar Euro iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 sonunda 40 milyara ulaşması bekleniyor.

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