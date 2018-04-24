Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine İzin Verecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim kararını açıklamasından sonra Türkiye'de hazırlıklar başladı. Seçimlerinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen nota konusunda ise Berlin’den henüz bir açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar, Almanya’nın Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talebine geçen yıllarda yapılan seçimlerde olduğu gibi olumlu yanıt vereceğinden ve konsolosluklarda veya belirlenen mekanlarda sandıkların kurulacağını söylüyor.

Geçen yıl düzenlenen referandumda Türkiye’nin başvurusu ile Almanya’nın onayı arasında üç haftalık bir süre geçmiş, Berlin bu süreci eyaletler arasında konunun özellikle güvenlik boyutlarıyla ele alınmasıyla gerekçelendirmişti. Almanya’nın onay vermesi durumunda, ülkede yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Öte yandan 24 Haziran öncesinde Türkiye’den gelecek siyasetçilere propaganda izni verilip, verilmeyeceği yönündeki tartışmalar sürüyor.