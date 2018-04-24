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Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine İzin Verecek mi?

24.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Seçimlerinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen nota konusunda ise Berlin’den henüz bir açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar, Almanya’nın Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talebine geçen yıllarda yapılan seçimlerde olduğu gibi olumlu yanıt vereceğinden ve konsolosluklarda veya belirlenen mekanlarda sandıkların kurulacağını söylüyor

Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine İzin Verecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim kararını açıklamasından sonra Türkiye'de hazırlıklar başladı. Seçimlerinde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na verilen nota konusunda ise Berlin’den henüz bir açıklama yapılmadı. Diplomatik kaynaklar, Almanya’nın Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talebine geçen yıllarda yapılan seçimlerde olduğu gibi olumlu yanıt vereceğinden ve konsolosluklarda veya belirlenen mekanlarda sandıkların kurulacağını söylüyor.

Geçen yıl düzenlenen referandumda Türkiye’nin başvurusu ile Almanya’nın onayı arasında üç haftalık bir süre geçmiş, Berlin bu süreci eyaletler arasında konunun özellikle güvenlik boyutlarıyla ele alınmasıyla gerekçelendirmişti. Almanya’nın onay vermesi durumunda, ülkede yaşayan seçmenler ilk tur için 4-17 Haziran tarihleri arasında, seçimin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Öte yandan 24 Haziran öncesinde Türkiye’den gelecek siyasetçilere propaganda izni verilip, verilmeyeceği yönündeki tartışmalar sürüyor.

Çavuşoğlu - Haas Görüşmesi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Federal Dışişleri Bakanı Heiko Maas, meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında, Çavuşoğlu’nun Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşmasının konuyla ilgili tartışmalardan bağımsız olduğunu dile getirdi. Alman yasalarının yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin vermediğini, ancak Çavuşoğlu’nun katılımının seçim kararından önce alındığını belirten Alman bakan, törenin her yıl yapıldığını ve amacının "korkunç saldırıda yaşamını yitirenleri anmak olduğunu" söyledi.

29 Mayıs 1993 tarihinde, ırkçı bir Alman grup Solingen’de Genç Ailesi'ne ait evi yakarak, üçü çocuk beş Türk vatandaşını katletmişti. Dışişleri Bakanı Maas’ın açıklamasına rağmen, Çavuşoğlu’nun söz konusu törene katılımı ve genel olarak Türk siyasetçilerin seçim öncesi olası Almanya ziyaretleri tartışılmaya devam ediliyor. Hür Demokrat Parti FDP’nin dış politika sözcüsü Michael Georg Link, federal hükümete çağrı yaparak "Seçim sürecinde Türk politikacılarının Almanya’da propaganda yapmasına izin verilmeyeceği açık bir şekilde ifade edilmelidir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Solingen'deki törende konuşma yapacak olmasını "seçim yardımı" olarak niteleyen Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, hükümetin Türk siyasetçelerin Almanya’daki etkinliklerini toptan yasaklamasını talep etti.

Konuyla ilgili tartışmaların yapay bir şekilde gündeme getirildiğini öne süren Türk

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