Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine Onay Verdi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar uyarınca Almanya'nın 13 kentinde toplam 130 sandık kurulacak. Buna göre başkent Berlin’in yanısıra, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerinde oy vermek mümkün olacak.

Almanya'nın, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle ülkede oy sandığı kurulabilmesine onay verdiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Alman makamlarının söz konusu onay yazısını Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ilettiğini doğruladı. Türkiye, Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanmalarına izin verilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. 22 Nisan tarihinde iletilen talep önce Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından incelendi, ardından Federal İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı da Türkiye'nin oy sandıklarını kurmak istediği eyaletlerin içişleri bakanlıklarına talebi ileterek görüşlerini istedi. İlgili eyaletlerin yeşil ışık yakması üzerine de, Türkiye’ye olumlu yanıt verildi.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak. Yurtdışı temsilciliklerde kayıtlı yaklaşık 3 milyona yakın Türk seçmen bulunuyor. Bunun 2.5 milyonu Avrupa ülkelerinde. Almanya 1 milyon 430 bin Türk seçmen sayısıyla birinci sırada. Almanya’da ve yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 7-19 Haziran tarihleri arasında, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. Almanya’da ilk oy kullanılan 2014 seçiminde katılım oranı yüzde 8,15 oldu. Ancak daha sonra yapılan her seçimde, seçmenlerin sandığa katılım oranları arttı.16 Nisan Anayasa referandumunda Almanya'da oy kullanma oranı yüzde 48,73 oldu.

Alman yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'den siyasetçilere miting izni vermedi. Referandum öncesinde Türkiye ile Almanya aasında yaşanan gerilimden sonra, Almanya Avrupa Birliği dışında herhangi bir ülkede seçimlere üç aydan kısa bir süre kalması halinde, bu ülkelerden siyasetçilerin ülkeye gelip seçim etkinliği düzenlemelerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

