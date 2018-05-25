HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine Onay Verdi

25.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar uyarınca Almanya'nın 13 kentinde toplam 130 sandık kurulacak. Almanya’da ve yurtdışında yaşayan seçmenler, ilk tur için 7-19 Haziran tarihleri arasında, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek

Almanya Türkiye'nin Seçim Talebine Onay Verdi

Almanya'nın, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle ülkede oy sandığı kurulabilmesine onay verdiği öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, Alman makamlarının söz konusu onay yazısını Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’ne ilettiğini doğruladı. Türkiye, Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanmalarına izin verilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'na başvurmuştu. 22 Nisan tarihinde iletilen talep önce Federal Dışişleri Bakanlığı tarafından incelendi, ardından Federal İçişleri Bakanlığı’na gönderildi. İçişleri Bakanlığı da Türkiye'nin oy sandıklarını kurmak istediği eyaletlerin içişleri bakanlıklarına talebi ileterek görüşlerini istedi. İlgili eyaletlerin yeşil ışık yakması üzerine de, Türkiye’ye olumlu yanıt verildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar uyarınca Almanya'nın 13 kentinde toplam 130 sandık kurulacak. Buna göre başkent Berlin’in yanısıra, Köln, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Essen, Münih, Münster, Hannover, Karlsruhe, Hamburg, Nürnberg ve Mainz kentlerinde oy vermek mümkün olacak.

Yurtdışında yaşayan Türkler hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için oy kullanacak. Yurtdışı temsilciliklerde kayıtlı yaklaşık 3 milyona yakın Türk seçmen bulunuyor. Bunun 2.5 milyonu Avrupa ülkelerinde. Almanya 1 milyon 430 bin Türk seçmen sayısıyla birinci sırada. Almanya’da ve yurtdışında yaşayan seçmenler ilk tur için 7-19 Haziran tarihleri arasında, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde oy kullanabilecek.

Almanya'daki Türkler, daha önce 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri ile 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmıştı. Almanya’da ilk oy kullanılan 2014 seçiminde katılım oranı yüzde 8,15 oldu. Ancak daha sonra yapılan her seçimde, seçmenlerin sandığa katılım oranları arttı.16 Nisan Anayasa referandumunda Almanya'da oy kullanma oranı yüzde 48,73 oldu.

Alman yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'den siyasetçilere miting izni vermedi. Referandum öncesinde Türkiye ile Almanya aasında yaşanan gerilimden sonra, Almanya Avrupa Birliği dışında herhangi bir ülkede seçimlere üç aydan kısa bir süre kalması halinde, bu ülkelerden siyasetçilerin ülkeye gelip seçim etkinliği düzenlemelerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
Suriye kökenli seçmen kime oy verecek?Suriye kökenli seçmen kime oy verecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

AK Parti kurucusu Abdüllatif Şener'den olay sözler: Erdoğan'ın kazanması kriz demektir!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

İhanete uğrayan Esra Erol'un stüdyo şefi Eda Gök'e doğum günü mesajı!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'da patlama!

Kanada'da patlama!

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi

Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır

Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.