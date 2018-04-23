Almanya, Türkiye’nin seçim talebine onay verecek mi?

24 Haziran erken seçimlerinde Almanya'daki Türk vatandaşlarının burada kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için Ankara'nın Berlin'e ilettiği talebin ardından gözler Alman makamlarına çevrildi. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan yetkililer, Alman hükümetinin ilkesel olarak Türkiye seçimleri için Almanya'da sandıkların kurulmasına herhangi bir itirazı olmadığını, ancak konunun güvenlik boyutu ile değerlendirileceğini kaydettiler. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talep önce Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenecek ardından Federal İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. İçişleri Bakanlığı da Türkiye'nin oy sandıklarını kurmak istediği eyaletlerin içişleri bakanlıklarına talebi ileterek görüşlerini isteyecek. Berlin ne zaman yanıt verecek? Eyalet içişleri bakanlıkları, oylamanın yapılacağı bölgelerde güvenliğini sağlayabilmek için Ankara tarafından iletilen takvim ve planlamayı mercek altına alacak. Bu çerçevede oy sandıklarının kurulacağı başkonsolosluk ya da spor merkezlerinin yeri, oy verme işleminin hangi tarihlerde ve saatlerde yapılacağı, kaç kişinin oy vermesinin beklendiği gibi bilgiler incelenecek.

Bu süreçte Türkiye'den ilave bilgi talep edilmesi halinde Alman Dışişleri Bakanlığı devreye girerek ek bilgi talebine yanıt verilmesi için Ankara ile temasta olmayı sürdürecek. Bu sürecin tamamlanması, ilgili eyaletlerin başkente "güvenlik durumuna ilişkin değerlendirme” yazısını iletmesi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı nihai değerlendirmesini şekillendirecek, Alman Hükümeti'ne sunacak ve yeşil ışık yakılması halinde bu karar Ankara'ya iletilecek. Alman yetkililer geçmiş seçimlerde bu sürecin ortalama iki, üç hafta sürdüğünü bu sefer de benzer bir sürecin yaşanmasının "muhtemel” olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin notasında, Almanya'daki sandıkların ilk tur için 4-17 Haziran tarihinde, seçimin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde kurulmasının planlandığı ifade edilmişti. Daha fazlasını okumak için: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın Koşulları Almanya belirleyecek Geçen yıllarda seçim kampanyaları için Almanya'ya gelen bazı Türk siyasetçilerin kullandıkları söylemler, Almanya'ya yönelttikleri suçlamalar, Alman kamuoyunda ve medyada büyük tartışmalara yol açmış, Merkel hükümeti bunun üzerine, sandıkların kurulmasına izin verse de siyasetçilerin kampanyalarına sınırlamalar getirmişti.

Alman hükümetinin bu yaklaşımı diplomatlar tarafından, "fren mekanizmalı sandık izni” olarak nitelendirilmişti. Merkel hükümeti, Türkiye'ye ilettiği notada, Almanya'da sandıkların kurulduğu süre boyunca, Türk yetkililerin ve siyasetçilerin Alman yasalarına uymak zorunda olduklarının altını çizmiş, Alman makamlarıyla yakın işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulamıştı. Eyalet içişleri bakanlıklarının gelecek günlerde yapacakları değerlendirmelerin olumlu olması ve hükümetin de yeşil ışık yakması durumunda, Türkiye'ye verilecek yanıtta bu noktaların bir kez daha vurgulanması bekleniyor. Mitinglere izin yok Alman yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'den siyasetçilere burada miting izni verilmemesinin farklı bir konu olduğunu, bu tutumun, Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanabilmesine de imkan tanınmayacağı anlamına gelmediğini vurguluyorlar. Seçim kampanyaları konusunda Almanya'nın geçen yıl belirlediği ve açıkladığı kurallar bulunduğunu vurgulayan yetkililer, burada üç ay kuralının geçerli olduğunun altını çizdiler.