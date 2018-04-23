HABER

Almanya, Türkiye’nin seçim talebine onay verecek mi?

23.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

Almanya’da yaşayan 1,4 milyon Türk vatandaşının, 24 Haziran’daki erken seçimde oy kullanabilmesi için Ankara’nın yaptığı başvurunun ardından gözler Berlin’in vereceği karara çevrildi.

Almanya, Türkiye’nin seçim talebine onay verecek mi?

24 Haziran erken seçimlerinde Almanya'daki Türk vatandaşlarının burada kurulacak sandıklarda oy kullanabilmesi için Ankara'nın Berlin'e ilettiği talebin ardından gözler Alman makamlarına çevrildi. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan yetkililer, Alman hükümetinin ilkesel olarak Türkiye seçimleri için Almanya'da sandıkların kurulmasına herhangi bir itirazı olmadığını, ancak konunun güvenlik boyutu ile değerlendirileceğini kaydettiler.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği talep önce Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından incelenecek ardından Federal İçişleri Bakanlığı’na gönderilecek. İçişleri Bakanlığı da Türkiye'nin oy sandıklarını kurmak istediği eyaletlerin içişleri bakanlıklarına talebi ileterek görüşlerini isteyecek.

Berlin ne zaman yanıt verecek?

Eyalet içişleri bakanlıkları, oylamanın yapılacağı bölgelerde güvenliğini sağlayabilmek için Ankara tarafından iletilen takvim ve planlamayı mercek altına alacak. Bu çerçevede oy sandıklarının kurulacağı başkonsolosluk ya da spor merkezlerinin yeri, oy verme işleminin hangi tarihlerde ve saatlerde yapılacağı, kaç kişinin oy vermesinin beklendiği gibi bilgiler incelenecek.

Bu süreçte Türkiye'den ilave bilgi talep edilmesi halinde Alman Dışişleri Bakanlığı devreye girerek ek bilgi talebine yanıt verilmesi için Ankara ile temasta olmayı sürdürecek. Bu sürecin tamamlanması, ilgili eyaletlerin başkente "güvenlik durumuna ilişkin değerlendirme” yazısını iletmesi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı nihai değerlendirmesini şekillendirecek, Alman Hükümeti'ne sunacak ve yeşil ışık yakılması halinde bu karar Ankara'ya iletilecek.

Alman yetkililer geçmiş seçimlerde bu sürecin ortalama iki, üç hafta sürdüğünü bu sefer de benzer bir sürecin yaşanmasının "muhtemel” olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin notasında, Almanya'daki sandıkların ilk tur için 4-17 Haziran tarihinde, seçimin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran- 4 Temmuz tarihlerinde kurulmasının planlandığı ifade edilmişti.

Daha fazlasını okumak için: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın

Koşulları Almanya belirleyecek

Geçen yıllarda seçim kampanyaları için Almanya'ya gelen bazı Türk siyasetçilerin kullandıkları söylemler, Almanya'ya yönelttikleri suçlamalar, Alman kamuoyunda ve medyada büyük tartışmalara yol açmış, Merkel hükümeti bunun üzerine, sandıkların kurulmasına izin verse de siyasetçilerin kampanyalarına sınırlamalar getirmişti.

Alman hükümetinin bu yaklaşımı diplomatlar tarafından, "fren mekanizmalı sandık izni” olarak nitelendirilmişti. Merkel hükümeti, Türkiye'ye ilettiği notada, Almanya'da sandıkların kurulduğu süre boyunca, Türk yetkililerin ve siyasetçilerin Alman yasalarına uymak zorunda olduklarının altını çizmiş, Alman makamlarıyla yakın işbirliği yapmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Eyalet içişleri bakanlıklarının gelecek günlerde yapacakları değerlendirmelerin olumlu olması ve hükümetin de yeşil ışık yakması durumunda, Türkiye'ye verilecek yanıtta bu noktaların bir kez daha vurgulanması bekleniyor.

Mitinglere izin yok

Alman yetkililer, 24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye'den siyasetçilere burada miting izni verilmemesinin farklı bir konu olduğunu, bu tutumun, Türk vatandaşlarının Almanya'da oy kullanabilmesine de imkan tanınmayacağı anlamına gelmediğini vurguluyorlar. Seçim kampanyaları konusunda Almanya'nın geçen yıl belirlediği ve açıkladığı kurallar bulunduğunu vurgulayan yetkililer, burada üç ay kuralının geçerli olduğunun altını çizdiler.

Buna göre Avrupa Birliği dışında herhangi bir ülkede seçimlere üç aydan kısa bir süre kalması halinde, bu ülkelerden siyasetçilerin Almanya'ya gelip seçim etkinliği düzenlemelerine izin verilmiyor.

Erdoğan'a aktarıldı

DW Türkçe'nin edindiği bilgilere göre, Almanya'nın bu konudaki yaklaşımı, geçen hafta Berlin'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a da iletildi.

Berlin siyasi kulislerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mayıs ayında Berlin'i ziyaret etmek istediği konuşuluyordu. Diplomatik kaynaklar, Erdoğan'ın seçimlere iki ay kala yapacağı ziyaretin ve burada yapacağı konuşmaların seçim etkinliği olarak yorumlanabileceğinin altını çizdiler. Yetkililer, Erdoğan'ın seçimlerden sonra Berlin'i ziyaret etmesinin daha uygun olacağını, bu görüşün Kalın ile de paylaşıldığını ifade ettiler.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da konuyla ilgili hafta sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'de seçimlere iki ay kala, Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesinin söz konusu olamayacağını vurgulamıştı.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!24 Haziran seçimi öncesi sürpriz aday!
Bedelli askerlik mi geliyor?Bedelli askerlik mi geliyor?
Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki! Dışişleri'nden ABD'nin Türkiye raporuna tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

İlginizi Çekebilir

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri yükseldi! Kral Selman sığınağa götürüldü

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Toronto'da araç yayaların arasına daldı

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Son dakika: Suudi Arabistan'a yine füze atıldı

Türkiye'nin iadesini istediği Salih Müslüm Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı

Türkiye'nin iadesini istediği Salih Müslüm Avrupa Konseyi'nde ortaya çıktı

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerleriyle ilgili flaş açıklama

ABD’de PKK skandalı!

ABD’de PKK skandalı!

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.