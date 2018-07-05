HABER

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor

05.07.2018 19:03 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Avusturya Başbakanı Kurz ile yaptığı görüşmede göç politikası ele alındı.

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor

Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mültecilere yönelik siyaseti görüşmek üzere bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulundu.

Seehofer'in Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmede Akdeniz güzergâhının kapatılması konusu gündeme geldi.

Başbakan Kurz, Seehofer ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu güzergâh üzerinden gelen göç baskısının azalması halinde, bunun İtalya'nın yanı sıra Avusturya ve Almanya'nın lehine olacağını" söyledi. Kurz, gelecek hafta Innsbruck'ta Almanya, Avusturya ve İtalya'nın içişleri bakanlarının konuyu görüşmek üzere biraraya geleceğini belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Innsbruck'taki görüşmede güzergâhın kapatılması için ne yapılabileceğini ele alacaklarını ifade etti. Seehofer, ancak bu konuda gereken uzlaşmanın Almanya, Avusturya ve İtalya'nın hükümet başkanları tarafından sağlanacağını belirtti.

Almanya'nın planları

Avusturya'dan Almanya'ya giriş yapmak isteyen başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı sığınmacıların geri kabulü konusu Seehofer'in temaslarındaki en önemli gündem maddesiydi.

Başbakan Kurz, Seehofer ile yaptığı görüşmede bu konuya ilişkin bir çok kaygının giderilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, "Almanya'nın Avusturya'nın aleyhine olacak tedbirler almayacağını" söyledi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer, partisi ve Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) arasında mülteciler konusunda varılan uzlaşmanın Avusturya'nın aleyhine olmayacağının altını çizdi. Seehofer, "ne bugün ne de gelecekte, sorumlu olmadığı sığınmacılardan Avusturya'yı sorumlu tutmayacaklarını" söyledi. Seehofer, Almanya'da kurulacak transit merkezlere getirilecek sığınmacıların kaydoldukları ve iltica başvurusunda bulundukları İtalya ve Yunanistan'a geri gönderilmesini planladıklarını dile getirdi.

Almanya'da koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında yaşanan krizin ardından varılan uzlaşmada, başka bir AB ülkesinde kaydı bulunan ve Avusturya'dan ülkeye giriş yapmak isteyen sığınmacıların Avusturya'ya geri gönderilmesini öngörüyor. Ancak koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti (SPD) bu uzlaşmaya henüz onay vermedi. Koalisyon partilerinin önde gelen isimlerinin bu akşam Berlin'de yapacakları toplantıda konuyu görüşmesi bekleniyor.

AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Merkel ve Orban mülteci siyasetinde uzlaşamadıMerkel ve Orban mülteci siyasetinde uzlaşamadı
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Dünyayı şoke eden karar! 30'dan fazla küçük kıza tecavüz eden AIDS'li rahibi affetti

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Merkel'den Türkiye'nin göçmenlere yönelik tavrına övgü

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.