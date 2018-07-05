Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor

Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mültecilere yönelik siyaseti görüşmek üzere bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarda bulundu.

Seehofer'in Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşmede Akdeniz güzergâhının kapatılması konusu gündeme geldi.

Başbakan Kurz, Seehofer ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu güzergâh üzerinden gelen göç baskısının azalması halinde, bunun İtalya'nın yanı sıra Avusturya ve Almanya'nın lehine olacağını" söyledi. Kurz, gelecek hafta Innsbruck'ta Almanya, Avusturya ve İtalya'nın içişleri bakanlarının konuyu görüşmek üzere biraraya geleceğini belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Innsbruck'taki görüşmede güzergâhın kapatılması için ne yapılabileceğini ele alacaklarını ifade etti. Seehofer, ancak bu konuda gereken uzlaşmanın Almanya, Avusturya ve İtalya'nın hükümet başkanları tarafından sağlanacağını belirtti.

Almanya'nın planları

Avusturya'dan Almanya'ya giriş yapmak isteyen başka bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinde kayıtlı sığınmacıların geri kabulü konusu Seehofer'in temaslarındaki en önemli gündem maddesiydi.