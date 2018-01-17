Almanya ve Avusturya Başbakanları Arasında Berlin’de Soğuk Buluşma

Son Güncelleme 3 saat önce 17.01.2018 21:57 |3 saat önce

Başbakan Angela Merkel ve Berlin’e resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel Avusturya'da geçen Aralık ayında göreve başlayan Kurz’un başkanlığını yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) koalisyonuna ilişkin temkinli bir açıklama yaparak, "Öncelikle Avusturya'nın Avrupa politikalarında nasıl bir tutum izleyeceğini.

Başbakan Angela Merkel ve Berlin'e resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel Avusturya'da geçen Aralık ayında göreve başlayan Kurz'un başkanlığını yaptığı Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi (FPÖ) koalisyonuna ilişkin temkinli bir açıklama yaparak, "Öncelikle Avusturya'nın Avrupa politikalarında nasıl bir tutum izleyeceğini görmek istediğini" belirtti. İslam düşmanı ve göçmen karşıtı politika izleyen FPÖ'ye doğrudan değinmeyen Merkel, "Seçim döneminde söylenenleri değil, görev başında yapılanları değerlendirmek gerekir. Avusturya'daki hükümeti yakından izleyeceğiz, ben de şahsen icraatlarını takip edeceğim." dedi. Avusturya ile Almanya arasında bazı konularda görüş ayrılıkları olduğunu söyleyen, buna örnek olarak Almanya'da uygulanması planlanan otoyol vergisini Avusturya'nın, Avrupa Adalet Divanı'na taşımasını gösteren Merkel, "Bizi birleştiren konular ayıran konulardan daha fazla" şeklinde bir açıklama yaptı.

Avrupa'ya gelen sığınmacıların dağılımı konusunda da aynı çizgide olmadıklarını ifade eden Merkel, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016'da karara bağlanan mülteci geri kabul anlaşmasına Avusturya'nın karşı çıkmasını da hatırlattı. Kurz'u dolaylı olarak eleştiren Merkel, "Anlaşma Avrupa'nın dış sınırlarını korumak için doğru bir karardı. Kaçak göçü azaltırken, aynı zamanda Türkiye'deki mültecilere de yardım sağladık. Ben şahsen, Türkiye ile AB arasında mülteci göçünün imzalanmasının ardından gelen tepkilere çok şaşırdım” dedi. Kurz, dışişleri bakanı olduğu dönemde Merkel'in 2015 sonbaharında sınırları açmasına ve mülteci politikasına sert tavır koymuş, ayrıca Merkel'in imzalanmasında rol oynadığı Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016'da karara bağlanan mülteci geri kabul anlaşmasına da itiraz etmişti. Merkel basın toplantısında, sığınmacı göçünün önlenmesi için Türkiye ile yapılan anlaşmanın benzerinin Afrika ülkeleriyle de imzalanması gerektiğini de söyledi. Avrupa'nın en genç başbakanı Kurz ise Almanya ile yakınlaşma mesajı verdi. Hükümetinin Almanya ile yakın işbirliği içinde olmak istediğini söyleyen Kurz, iki ülkeyi birleştiren birçok unsur bulunduğunu, ayrıca Avrupa Birliği bünyesindeki ilişkileri de derinleştirmeyi hedeflediklerini aktardı. İki ülkenin komşuluğun ötesinde bir yakınlıkları olduğunu söyleyen 31 yaşındaki Kurz, kanunsuz göçün engellenmesi ve Avrupa Birliği sınırlarının göçmenlere karşı daha sıkı korunması gibi konularda ortak çalışmak istediğini söyledi.