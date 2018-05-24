Almanya ve Çin işbirliğini artırıyor

Merkel ile görüşen Çin Başbakanı Li da “Çin’in kapısı açık” dedi.Çin'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü. Ağırlıklı olarak ticari ilişkilerin ele alındığı görüşme sonrası iki lider, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarına işbirliği mesajları vardı. Merkel yaptığı açıklamada Çin pazarının Alman şirketlere daha fazla açılması ve her iki ülkenin firmalarının Almanya ve Çin'de eşit bir şekilde muamele edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde "önemli bir rol oynayacağını” söyledi.

Almanya ile Çin arasında 9 Temmuz'da Berlin'de gerçekleşmesi planlanan hükümetler arası görüşmelere değinen Merkel, iki ülkenin önünde derin bir çalışma döneminin var olduğunu söyledi. Merkel, dünyanın ve özellikle teknoloji ile ekonomi alanındaki faaliyetlerin çok hızlı değiştiğini ve o sebepten şu ana kadar erişilenlerle yetinmeyip daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi de Almanya ile aralarındaki ilişkinin “daha önce olmadığı kadar derinleştiğini” ifade etti. İlk kez başbakan olduğu 2005 senesinden bu yanan Çin'i 11'inci kez ziyaret eden Merkel'den sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in da bu sene içerisinde Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.