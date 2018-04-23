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‘Almanya ve Fransa Trump’ı İkna Etmeyi Umuyor’

23.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Başkan Donald Trump’ı İran nükleer anlaşmasından çekilmemesi için ikna etmeye çalışacaklarını söyledi

‘Almanya ve Fransa Trump’ı İkna Etmeyi Umuyor’

Toronto’da yapılan dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısında İran ve Suriye başta olmak üzere bir dizi uluslararası sorun ele alındı.

8-9 Haziran’da yapılacak liderler zirvesine hazırlık mahiyetindeki toplantı sonrasında konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Başkan Donald Trump’ı İran nükleer anlaşmasından çekilmemesi için ikna etmeye çalışacaklarını söyledi.

Maas’a göre, bu hafta Washington’u ziyaret eden Macron ve Merkelgörüşmelerde Başkan Trump’ı anlaşmaya bağlı kalması için ikna etmeye çalışacaklar. Maas, Amerika’nın anlaşmadan çekilmesinin sonuçlarının kötü olacağı ve gerilimi tırmandıracağı konusunda uyarıda bulundu.

Anlaşma kapsamında Tahran’ın nükleer programını askıya alması karşılığında uluslararası yaptırımlar hafifletilmişti.

"Rusya’sız Suriye çözümü olmaz"

Toronto’da iki gün süren bakanlar toplantısının sonucu sorulduğunda Maas, G7 ülkelerinin Suriye’deki krizin çözülmesiyle ilgili olarak Rusya’ya çağrı yapacaklarını kaydetti.

Maas, Rusya olmadan Suriye’de siyasi bir çözüm olmayacağını söyledi ve Rusya’nın çözüm için kendine düşen payı yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Dünyanın en gelişmiş sekiz ekonomisi arasında Rusya da vardı, ancak 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından gruptan çıkartıldı ve grubun G8 olan ismi G7 oldu.

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