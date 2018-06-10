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Almanya ve Fransa'dan Trump’a Tepki

10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

Almanya ve Fransa, Başkan Donald Trump’ı G-7 zirvesinin ortak açıklamasından çekildiği için ortaklarıyla arasındaki güveni yok etmekle suçladı. G7 üyeleri Almanya ve Fransa, Trump’ın kararına rağmen açıklamanın arkasında olduklarını söyledi

Almanya ve Fransa'dan Trump’a Tepki

Almanya ve Fransa, Başkan Donald Trump’ı G-7 zirvesinin ortak açıklamasından çekildiği için suçladı.

Başkan Trump açıklamadan çekildiğini Twitter hesabından duyurmuş ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya yüklenmişti.

G7 üyeleri Almanya ve Fransa, Trump’ın kararına rağmen açıklamanın arkasında olduklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heika Maas yaptığı açıklamada ‘‘Güveni saniyeler içinde 280 karakterle yok edebilirsiniz’’ dedi ve güveni yeniden tesis etmenin daha uzun zaman alacağını söyledi.

Maas, Trump’ın bu tutumunun kendilerini şaşırtmadığını, bunu iklim anlaşmasında ve İran nükleer anlaşmasında da yaşadıklarını kaydetti.

Maas, Twitter’da yaptığı açıklamada Trump’ın önce Amerika söyleminin yanıtının Birleşik Avrupa olması gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisi yetkililerinden biriyse Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ‘‘Zirvede alınan kararlardan dönen kim olursa bu onun tutarsızlığını gösterir’’ diye konuştu.

Trump, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika’ya çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi getirme kararıyla tepki çekmişti.

Trump ve Avrupalı müttefikleri Amerika’nın İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle de anlaşmazlık yaşıyor.

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