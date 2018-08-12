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Almanya ve İspanya’dan sığınmacılar için “adaletli dağılım” çağrısı

12.08.2018 14:15 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel ile İspanyol mevkidaşı Sanchez, Avrupa topraklarına ulaşan sığınmacıların AB içerisinde yerleştirilmesi konusunda “adaletli bir dağılım”dan yana olduklarını ifade etti.

Almanya ve İspanya’dan sığınmacılar için “adaletli dağılım” çağrısı

Almanya'ya İspanya üzerinden gelen sığınmacıların iadesi için anlaşma sağladıktan bir hafta sonra görüşen iki ülke başbakanları, sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) içerisinde yerleştirilmeleri konusunda “adaletli bir dağılımı” desteklediklerini ifade etti. İki lider, Almanya ile İspanya arasında ortaya çıkan bu ortak görüşü AB'nin Eylül ayında Avusturya'da gerçekleşecek zirvesinde de paylaşacaklarını belirtti.

İspanya’ya iki günlük ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile birlikte Cumartesi günü düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB'ye gelen yüksek sayıdaki sığınmacıları kastederek "Hiçbir ülke bu zorluktan muaf olamaz” dedi. Alman ile İspanyol hükümetlerinin aynı yaklaşımı benimsediğini bilmenin güzel olduğunu ifade eden Merkel, "Geleceğin sorunlarını çözmek için sadece birlikte çalıştığımız sürece güçlüyüz” diye konuştu.

Merkel AB üyesi ülkelerde sığınmacılara karşı gözlemlenen ırkçı eğilimleri de eleştirdi. Merkel konuşmasında, "Maalesef ki bütün üye devletlerde gördüğümüz ırkçı eğilimler de savaşmamız gereken bir unsur” dedi.

Fas ve Tunus'a daha fazla yardım talebi

İspanya Başbakanı Sanchez, mültecilerin Avrupa topraklarına gelişini azaltmak amacıyla AB'nin Fas ve Tunus'a yapacağı finansal yardımın artırılması konusunda Almanya'dan destek istedi. Merkel de Sanchez'in bu talebini destekleyerek, "Fas ve Tunus'a olan desteğimizi artırmalıyız. Onlar sınırımızda olan ülkeler ve yardımımıza ihtiyaçları var” dedi.

İspanya, Afrika'dan deniz yoluyla Avrupa'ya varmak isteyen sığınmacıların son aylarda en sık ulaştığı ülke oldu. İspanya, kendi topraklarına gelen sığınmacıları kabul etmekle birlikte, ülkeye daha az sığınmacının gelmesi için Fas ve Tunus ile görüşmeler yürütüyor.

2018'de 24 bin sığınmacı

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, sene başından bu yana 24 bin sığınmacı deniz yoluyla İspanya’ya ulaştı. Bu, geçen sene İspanya'ya giden sığınmacıların sayısının neredeyse üç katı. Yaklaşık bin 500 sığınmacı da AB’ye ulaşma ümidiyle Akdeniz'de çıktığı deniz yolculuğunda hayatını kaybetti.

Berlin ile Madrid yönetimleri hafta başında, İspanya üzerinden Almanya gelen sığınmacıların bir bölümünü bu ülkeye geri göndermek için anlaşmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde İspanya'da iltica başvurusunda bulunduğu hâlde Almanya'ya gelen sığınmacılar 48 saat içerisinde sınırdan geri gönderilebilecek. Bu anlaşmayla İspanya, Almanya ile iltica politikaları konusunda anlaşma imzalayan ilk ülke oldu. Almanya, özellikle İtalya ve Yunanistan ile de aynı doğrultuda anlaşmalar imzalamak istiyor.

AP,dpa/DÇÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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