Almanya ve İspanya’dan sığınmacılar için “adaletli dağılım” çağrısı

Almanya'ya İspanya üzerinden gelen sığınmacıların iadesi için anlaşma sağladıktan bir hafta sonra görüşen iki ülke başbakanları, sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) içerisinde yerleştirilmeleri konusunda “adaletli bir dağılımı” desteklediklerini ifade etti. İki lider, Almanya ile İspanya arasında ortaya çıkan bu ortak görüşü AB'nin Eylül ayında Avusturya'da gerçekleşecek zirvesinde de paylaşacaklarını belirtti.

İspanya’ya iki günlük ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanyol mevkidaşı Pedro Sanchez ile birlikte Cumartesi günü düzenledikleri ortak basın toplantısında, AB'ye gelen yüksek sayıdaki sığınmacıları kastederek "Hiçbir ülke bu zorluktan muaf olamaz” dedi. Alman ile İspanyol hükümetlerinin aynı yaklaşımı benimsediğini bilmenin güzel olduğunu ifade eden Merkel, "Geleceğin sorunlarını çözmek için sadece birlikte çalıştığımız sürece güçlüyüz” diye konuştu.

Merkel AB üyesi ülkelerde sığınmacılara karşı gözlemlenen ırkçı eğilimleri de eleştirdi. Merkel konuşmasında, "Maalesef ki bütün üye devletlerde gördüğümüz ırkçı eğilimler de savaşmamız gereken bir unsur” dedi.