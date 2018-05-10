Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları İran Anlaşmasını Görüştü

Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı İran nükleer anlaşmasından çekmesinin etkileri sürüyor. Anlaşmada imzası bulunan ülkelerden biri olan Almanya’nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’la Moskova’da temaslarda bulundu.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran’ın anlaşmaya bağlı kalmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Maas, “Anlaşmaya bağlı kalmak İran açısından da gerekli. Anlaşmanın devamını sağlamak İran’ın da çıkarınadır” dedi.
Alman Bakan Amerika’nın İran’a yeni yaptırımlar getireceğini açıklaması üzerine bu yaptırımların neler olacağı konusunda bilgi almaya çalıştıklarını söyledi. Haas yeni yaptırımların Amerika’yla ve anlaşma sonrası İran’la iş yapmaya başlayan Alman firmalarını etkileyip etkilemeyeceğinin önemli olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Amerika’nın uygulayacağı yeni ambargoların, zor ulaşılmış bir anlaşma olan İran nükleer anlaşmasından, İran’ı vazgeçirmemesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Lavrov, “Öncelikli hedefimiz, bu durumun İran anlaşmasını yok etmesini önlemektir. Bu ortak hedefimiz” dedi.
Lavrov ayrıca, son gelişmelerin ardından Moskova’nın İran’ı, İsrail’e karşı Ortadoğu’yu yeni bir çatışma sarmalının içine sürükleyecek davranışlardan kaçınması konusunda uyardığını da söyledi. Rus Dışişleri Bakanı bu konuda, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’yla da konuştuğunu söyledi. Suriye’deki İran güçlerinin Golan tepelerindeki İsrail askerlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Alman Bakan Haas da saldırının provokasyon amaçlı olduğunu ve İsrail’in kendi ülkesine yönelik saldırılara karşılık verme hakkı olduğunu söyledi.
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