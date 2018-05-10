Almanya ve Rusya Dışişleri Bakanları İran Anlaşmasını Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Amerika’nın uygulayacağı yeni ambargoların, zor ulaşılmış bir anlaşma olan İran nükleer anlaşmasından, İran’ı vazgeçirmemesinin son derece önemli olduğunu söyledi. Lavrov, “Öncelikli hedefimiz, bu durumun İran anlaşmasını yok etmesini önlemektir. Bu ortak hedefimiz” dedi.

Lavrov ayrıca, son gelişmelerin ardından Moskova’nın İran’ı, İsrail’e karşı Ortadoğu’yu yeni bir çatışma sarmalının içine sürükleyecek davranışlardan kaçınması konusunda uyardığını da söyledi. Rus Dışişleri Bakanı bu konuda, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Netanyahu’yla da konuştuğunu söyledi. Suriye’deki İran güçlerinin Golan tepelerindeki İsrail askerlerine ateş açması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Alman Bakan Haas da saldırının provokasyon amaçlı olduğunu ve İsrail’in kendi ülkesine yönelik saldırılara karşılık verme hakkı olduğunu söyledi.

