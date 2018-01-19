Almanya ve Türkiye Terörle Mücadelede İşbirliği Arayışında

Alman güvenlik birimleri, IŞİD'in Irak ve Suriye'de hüküm sürdüğü toprakları kaybetmesinin ardından çok sayıda cihatçının Türkiye üzerinden Almanya'ya geri döneceğinden endişe ediyor.

Görüşmelere katılan Alman heyetine başkanlık yapan Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber'in konuyla ilgili açıklamasına göre, Türk heyetine Türkiye İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlık etti. Yetkililerin öncelikli gündem maddesinin, terör örgütü IŞİD'le mücadelede ortak stratejiler olduğu öğrenilirken, bu konudaki istişareleri değerlendiren, Federal İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Türkiye üzerinden Suriye'ye giden ve dönen IŞİD'li teröristlerin çıkış noktası Almanya'dır. Dolayısıyla teröre karşı Türkiye ile işbirliği içinde mücadele etme kararlılığımız değişmemiştir" dedi.

Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkileri normalleştirmeye dönük diplomatik adımlar bu hafta da sürdü. İki ülkenin içişleri bakanlıklarından üst düzey yetkililer son iki gün boyunca Berlin'de güvenlik ve terörle mücadele konularını ele aldılar.

Türk tarafının ise, PKK, DHKP-C gibi örgütlerle Almanya'daki FETÖ yapılanmasıyla mücadele gibi maddeleri masaya yatırdığı açıklandı. Türkiye uzun süredir Almanya'dan söz konusu örgütlerin üzerine daha sert gitmesini talep ediyor.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin kötüleşmesinin nedenlerinden biri olarak sıralanan, Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutukluluk durumunun heyetler arasında konuşulup, konuşulmadığı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Deniz Yücel'in, serbest kalması için iki ülke arasında "kirli bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu" söyleyen Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu tür bir planın olmadığını belirterek, "Gerçekten Türkiye ile iyi ilişkilere çaba gösteriyorsak, her iki ülkenin de birbirine saygı göstermesi ve birbirine göz hizasında yaklaşması lazım" şeklinde konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki hafta önce Goslar kentinde Sigmar Gabriel ile biraraya gelmesiyle Ankara ve Berlin arasında başlayan yumuşama sürecinin bundan sonra da devam edeceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Gabriel ve Çavuşoğlu, karşılıklı adımlar atarak gerilimin yumuşatılması yönünde mutabakata varmıştı. Hamburg Üniversitesi'nden siyasal bilimci Yaşar Aydın, görüşmelerin ve diplomatik girişimlerin iki ülke arasında olan buzları eritebileceğini, ancak bunun Deniz Yücel'in tutuklu kalması durumunda daha uzun bir süre alabileceği görüşünde.

Türkiye ve Almanya hükümetleri arasında bakanlıklar düzeyinde istişare toplantıları, o dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun 11-12 Ocak 2015'te Berlin'i, Merkel'in de 18 Ekim 2015'te İstanbul'u ziyaretinde varılan mutabakat uyarınca tesis edilmiş, ilk toplantılar Ocak 2016'da başlamıştı. Görüşmeler Ermeni soykırımı kararının Federal Parlamento'da kabul edildiği 2 Haziran 2016 sonrasında başlayan karşılıklı gerilimle kesintiye uğramıştı.