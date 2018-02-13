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Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

DÜNYA HABERLERİ | 13.02.2018 07:04 | Son Güncelleme

Almanya’da dördüncü kez başbakanlık koltuğuna oturmak için yeni hükümette en önemli bakanlıkları koalisyon ortaklarına bırakan Angela Merkel, partisinin eleştiri oklarına hedef oldu.

Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya’da bir kez daha Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ‘büyük koalisyon’ hükümeti kurmak zorunda kalan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, maliye bakanlığının SPD’ye verilmesi konusunda CDU içinden yükselen eleştirilere yanıt verdi.

ZDF’nin ‘Berlin Direkt’ programında konuşan Merkel, CDU içinde yaşanan hayal kırıklığını anladığını, ancak her şeye rağmen koalisyon protokolünün arkasında durduğunu belirtti.

"BEDEL ÖDEDİK"

Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD’den oluşan ‘büyük koalisyon’ ile yönetildi. 12 yıldır Almanya Başbakanı olan ve Avrupa Birliği’nin politikalarını da belirleyen Merkel, bu kez dışişleri, maliye ve çalışma gibi en önemli üç bakanlığı SPD’ye, adı ‘İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı’ diye değiştirilecek İçişleri Bakanlığı’nı da Hristiyan Sosyal Birliği’na (CSU) kaptırdı.

Bakanlık dağılımından yüzünden koalisyon hükümeti kurulamamış olsaydı bunun sorumsuzluk olacağını vurgulayan Merkel, “CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik” dedi. Ülkenin sıkıntılı dönemde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu savunan Şansölye, “Alternatifler bundan iyi değildi” vurgusu yaptı.

PARTİSİNDEN TEPKİ YAĞIYOR

Merkel’in koalisyon ortaklarına önemli bakanlıkları kaptırmasına, partisi CDU içinden büyük tepki var. Parti içerisinde isyan havası estiğinden ve halef tartışmaları başladığından Merkel’in dört yıl daha başbakanlık ısrarının tutup tutmayacağı meçhul.

15 ŞUBAT'TA KRİTİK GÖRÜŞME

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Perşembe günü Berlin’de Başbakan Binali Yıldırım’la görüşeceğini belirtti. Seibert “Görüşme sırasında başbakanlar ikili ilişkileri ve güncel uluslararası konuları değerlendirecek” dedi.

merkel

"ANGELA MERKEL ÇIPLAK"

Alman medyasının amiral gemisi sayılan Der Spiegel dergisi, Merkel’in içine düştüğü durumla ilgili dört değişik kapak hazırladı. ‘İktidarın bedeli’ diye yazan birinci kapakta Merkel çıplak kalmış, üzerinde S, P ve D harfleri bulunan kişiler Merkel’in giysilerini alıp sevinç içinde kaçarken, Merkel de bedenini elleriyle kapatmaya çalışırken görülüyor. İkinci kapakta Merkel başbakanlık tacına ulaşmaya çalışırken SPD’nin fare kapanına yakalanmış durumda, üçüncü kapakta Merkel SPD lideri Martin Schulz’un sırtını dönmüş başkalarıyla uyuduğu SPD yatağına girmeye çalışırken, dördüncü kapakta Merkel SPD’nin kırmızı gülünü koklayarak koşarken farkında olmaksızın uçurumun kenarına gelmiş halde tasvir ediliyor.

2021'E KADAR BAŞBAKAN

Vatan'da yer alan habere göre, Yeşiller ve Hür Demokratlarla ilk koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından SPD ile ‘büyük koalisyon’ formülüne geri dönerek dördüncü kez başbakanlık koltuğuna tutunan 63 yaşındaki Merkel, koalisyon protokolünün SPD üyelerince de kabul edilmesi durumunda kendisinin 2021’e dek başbakanlık yapacağı, yani 4 yıllık görev süresini tamamlayacağında ısrar etti.

Görevini bir süre sonra belirleyeceği halefe devretme ihtimalini dışlayan Merkel, bunun parti genel başkanlığı için de geçerli olduğunu, istikrarlı bir hükümette bu iki görevin bir elde olması gerektiğini savundu

Almanya’da Merkel’e Koalisyon Eleştirileri SürüyorAlmanya’da Merkel’e Koalisyon Eleştirileri Sürüyor
Almanya koalisyon sonrası karıştı! İşte Merkel'in yerine konuşulan isimAlmanya koalisyon sonrası karıştı! İşte Merkel'in yerine konuşulan isim
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Almanya Angela Merkel Sosyal Demokrat Parti Koalisyon seçim

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
başkan oldu ama ne pahasına.uyku uyuyamadığına eminim.milyonlarca türkün ahını aldın.birinin tutacaktı Allahın izni ile
KARİKATÜR TAM İSABET OLMUŞ TÜRK VE MÜSLÜMAN DÜŞMANINA
önemli olan hapse giren yok kapatılan gazete yok baskı yok en önemliside kabile ülkesi değil
Adamlardaki hiciv ve mizah anlayışına hayran kaldım.Bizde yiyen varsa bu ya da buna benzer bir şeyler çizicersib.Mazallah ömrü billah gün ışığını göremez bir daha.
türk ve müslüman dostu sayın frau merkel hanfendinin zaferini kutluyor ve partimiz cdu 'yu bir sonraki seçimlerde iktidarda görmek dileğiyle başarılarının devamını diliyorum.yaşasın türk-alman dostluğu.
Nasıl bi zeka var bu çizimi yapan kişide , sanki görmüş gibi gerçek vücut hatlarıyla bu kadar ölçümlü çizebiliyor.
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