Almanya'yı karıştıran 'Angela Merkel' karikatürü!

Almanya’da bir kez daha Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile ‘büyük koalisyon’ hükümeti kurmak zorunda kalan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, maliye bakanlığının SPD’ye verilmesi konusunda CDU içinden yükselen eleştirilere yanıt verdi.

ZDF’nin ‘Berlin Direkt’ programında konuşan Merkel, CDU içinde yaşanan hayal kırıklığını anladığını, ancak her şeye rağmen koalisyon protokolünün arkasında durduğunu belirtti.

"BEDEL ÖDEDİK"



Almanya, 2005-2009 ve 2013-2017 yıllarında Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD’den oluşan ‘büyük koalisyon’ ile yönetildi. 12 yıldır Almanya Başbakanı olan ve Avrupa Birliği’nin politikalarını da belirleyen Merkel, bu kez dışişleri, maliye ve çalışma gibi en önemli üç bakanlığı SPD’ye, adı ‘İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı’ diye değiştirilecek İçişleri Bakanlığı’nı da Hristiyan Sosyal Birliği’na (CSU) kaptırdı.

Bakanlık dağılımından yüzünden koalisyon hükümeti kurulamamış olsaydı bunun sorumsuzluk olacağını vurgulayan Merkel, “CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik” dedi. Ülkenin sıkıntılı dönemde istikrarlı bir hükümete ihtiyaç duyduğunu savunan Şansölye, “Alternatifler bundan iyi değildi” vurgusu yaptı.