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Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

Alman basınında yer alan haberlere göre, Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından Suriye'den Almanya'ya geri dönen PKK'lı teröristler Alman yetkilileri endişelendiriyor.

Almanya'yı korku sardı! PKK'lı terörist endişesi

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'te, Axel Spilcker imzasıyla yer alan habere göre, terör örgütü PKK, saflarında savaşmak için 300 kişi topladı ve Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından savaş deneyimi olan 125 terör örgütü mensubu Almanya'ya geri döndü.

AA'nın haberine göre Türk ordusunun envanterinde Alman yapımı "G3 piyade tüfeği" ile "Leopard 2 tanklarının" bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin, örgüt üyelerinin bunu gerekçe göstererek saldırı yapmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Haberde, PKK yandaşlarının son dönemlerde Almanya'da bulunan Türklere ait mekanlara ve dini cemaatlere yaptığı saldırılarda artış kaydedildiğine işaret edilerek, "20 Ocak'ta başlayan askeri operasyondan bu yana ülkedeki 60 Türk tesisine saldırı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

KRV İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verilen haberde, sadece Köln ve Leverkusen'de 6 camiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, ayrıca Düsseldorf Havalimanı gibi bazı yerlerde izinsiz gösteriler yapıldığı ve bu gösterilerde olaylar çıktığı hatırlatıldı.

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PKK Almanya Afrin Türk Ordusu Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Afrin mazgal palanları 1945 nazi almanyası dehlizlerinin minyatür kopyaları olduğunu biliyoruz .Farasızlar betonu abd işmakinası demiri almanlar mühendislik hizmeti vererek bu dahlizler yapıldı bunu bir kenara yazdık sonuçlarına katlancaksınız..
300 TERÖRİST ALMANYAYA DÖNMEDİ KAÇDI, BUNLAR TAM SAHTEKAR YA,
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