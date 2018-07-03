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Almanya yola Löw ile devam edecek

03.07.2018 17:41 | Son Güncelleme

Alman Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw, Dünya Kupası'nda yaşanan hüsrana rağmen görevinin başında kalacak.

Almanya yola Löw ile devam edecek

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Meksika ve Güney Kore'ye karşı aldığı mağlubiyetler sonrası grupta sonuncu olarak turnuvadan elenen Almanya, yola teknik direktör Joachim Löw ile devam edecek.

Löw, 1938'den beri ilk kez grup aşamasında Dünya Kupası'na veda eden Almanya'yı çalıştırmaya devam edeceğini açıkladı. Löw'ün kararını, Alman Futbol Federasyonu (DFB) duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Löw'ün görevine devam etme ve takımın "yeniden yapılandırılma" sürecini yönetme konusundaki isteğini yetkililere ilettiği aktarıldı. Löw'ün, Alman Futbol Federasyonu'nun da bu süreçte kendisine verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı minnettar olduğu açıklandı.

Alman Milli Takımı'nın 12 yıldır başında olan Löw’ün sözleşmesi, geçtiğimiz Mayıs ayında 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kadar uzatılmıştı. Ancak takımın Dünya Kupası'na erken havlu atmasının ardından Löw'ün istifa edebileceği ya da görevine son verilebileceği yorumları yapılmıştı. Alman Futbol Federasyonu ise bu konudaki kararı 58 yaşındaki teknik adama bırakmıştı.

İnzivaya çekilmişti

Alman Milli Takımı 2-0'lık Güney Kore mağlubiyetinin ardından evine dönerken, Löw Freiburg'da inzivaya çekilmişti. Löw, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Önce maçın üzerinden birkaç gece uyumam ve kendimi toparlamam gerekiyor. Sonra sakin kafayla bir değerlendirme yapıp karar vereceğim" demişti. "Jogi" lakaplı teknik adam, devam etmesi durumunda takımda köklü değişikliklere gideceğini belirtmişti.

Löw, 2004 yılında Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak Alman Milli Takımı'nda görev yapmaya başlamıştı. 2006 Dünya Kupası'ndan sonra ise Klinsmann'ın yerine geçerek Alman Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. Klinsmann istifa ettiğinde yerine geçebilecek kapasitede bir isim olarak görülen Löw, daha önce Stuttgart ve Tirol Innsbruck takımlarında başarılar yakalamış bir teknik adamdı. Ancak Löw'ün istifası durumunda Alman Futbol Federasyonu tarafından derhal yerine geçirilebilecek nitelikte bir aday yoktu.

Löw yönetimindeki Almanya, çıktığı 165 karşılaşmada 108 galibiyet, 30 beraberlik ve 27 yenilgi aldı. Löw'ün teknik direktörlüğündeki Almanya, katıldığı tüm büyük turnuvalarda en az yarı finale kadar çıkarmayı başardı. Löw, en büyük başarısını ise 2014 yılında Almanya'yı Dünya Şampiyonu yaparak elde etti.

Löw, Alman Milli Takımı'nın başında üç karşılaşmaya daha çıkarsa, 1977 yılında hayatını kaybeden futbol adamı Sepp Herberger'in 168 maçlık rekorunu yakalamış olacak.

DW,dpa,AP/MÇ,CÖ,BÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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