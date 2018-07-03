Almanya yola Löw ile devam edecek

Rusya'daki Dünya Kupası'nda Meksika ve Güney Kore'ye karşı aldığı mağlubiyetler sonrası grupta sonuncu olarak turnuvadan elenen Almanya, yola teknik direktör Joachim Löw ile devam edecek.

Löw, 1938'den beri ilk kez grup aşamasında Dünya Kupası'na veda eden Almanya'yı çalıştırmaya devam edeceğini açıkladı. Löw'ün kararını, Alman Futbol Federasyonu (DFB) duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, Löw'ün görevine devam etme ve takımın "yeniden yapılandırılma" sürecini yönetme konusundaki isteğini yetkililere ilettiği aktarıldı. Löw'ün, Alman Futbol Federasyonu'nun da bu süreçte kendisine verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı minnettar olduğu açıklandı.

Alman Milli Takımı'nın 12 yıldır başında olan Löw’ün sözleşmesi, geçtiğimiz Mayıs ayında 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kadar uzatılmıştı. Ancak takımın Dünya Kupası'na erken havlu atmasının ardından Löw'ün istifa edebileceği ya da görevine son verilebileceği yorumları yapılmıştı. Alman Futbol Federasyonu ise bu konudaki kararı 58 yaşındaki teknik adama bırakmıştı.