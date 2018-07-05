HABER

Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Almanya iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı, PYD ve YPG'nin ülkenin dış menfaatlerini tehlikeye atan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olduğu tespitinde bulundu.

Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

Schleswig-Holstein eyaletindeki Anayasayı Koruma Teşkilatının internet sitesinde yayımladığı 138 sayfalık raporunda, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı grup ve terör örgütlerinin 2017 yılındaki durumlarını mercek altına aldı.

Raporda, PYD için PKK'nın kardeş örgütü nitelemesi kullanırken, YPG'nin de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarından biri olduğu tespiti yapıldı. PYD'nin Almanya'da ayrı bir yapısının bulunduğu ifade edilen raporda, PYD'nin Schleswig-Holstein eyaletinde dernek olarak yapılanmasının olmadığı ancak Kiel'deki PKK yakını derneğin bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

PKK'nın Almanya'da 22 Kasım 1993'ten bu yana yasaklı olduğu hatırlatılan raporda, AB'nin de 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine aldığı ifade edildi.

PKK'nın Almanya'yı sığınak ve finans kaynağı merkezi olarak gördüğüne dikkat çekilen raporda, örgütün Avrupa'daki destekçilerinin menfaatleri doğrultusunda büyük çaplı şiddet eylemlerinden vazgeçtiği, bunun yerine bağış toplayarak, protesto eylemleri yaparak ve örgütlenme yoluyla PKK'ya destek oldukları, bu durumun da Almanya'nın iç siyasetini tehlikeye soktuğu vurgulandı.

Terör örgütü PKK'ya 3 sayfa ayrılan raporda, Almanya'da 14 bin 500 kişinin terör örgütü sempatizanı olduğu ve bunların 700'ünün Schleswig-Holstein eyaletinde yaşadıklarına işaret edildi.

Raporda, dernek statüsündeki Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezinin (NAV-DEM) de PKK'nın amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi.

Raporda ayrıca gizli ve yasa dışı hareket eden hiyerarşik yapılanmadaki terör örgütünün Almanya'yı 33 bölgeye ayırarak propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

AA

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Yıldırım: OHAL Pazartesi tamamlanacakYıldırım: OHAL Pazartesi tamamlanacak
Yunanistan'dan bir skandal karar dahaYunanistan'dan bir skandal karar daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya YPG PKK uzantı Suriye anayasayı koruma teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

Denizdeki cesedin yanı başında hiçbir şey yokmuş gibi yüzmeye devam ettiler

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

İnternetten çıplak fotoğraflarını gönderen çocuğa büyük şok!

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti

Önce 14 yaşındaki kıza sonra kadın UBER şoförüne tecavüz etti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hadi ya! Alamanları tebrik etmek lazım.Yüzyılın buluşunu yaptılar.Gerçi onlar en azından bunu kabul ettiler.Bizim müzmin ana muhalefet CeHaPe, sözcüleri ypg ye terörist diyebilmek için ellerinde yeterli delil olmadığını söylüyorlardı.
Lütfetmişler,lan bunu bilmeyenmi var.KCK sözleşmesinde Kürt Ulusal hareketinin bağımsızlık savaşçıları olarak Türkiye kolu PKK,İran Kolu Pejak, Suriye Kolu YPK olduğundan bahsediliyor bu bir sır değilki.Başlangıçta bizim hükümetimiz bunlara Suriyete ortaklık teklif etti gel Esadı beraber devirelim dedi onlar Esad' dan yana tavır koydular, o gün bugündür biz bunlara terörist diyoruz,şayet bizimle iş birliği yapsaydılar Özgür Suriye savaşçıları olacaktı.
ya arkadaş şu hainler nasıl mecliste ulan akp hükümeti yok edemedin şunları ne korkak hükümetsin savaş var diyorsun korkarak savaşıyorsun
Pkk nın 5 Temmuz 1993 de Başbağlar köyünü basıp bir gecede 1 saatte 33 kişiyi öldürecek kadar caniii insanlık dışı bir örgüttür, masum halkın hesabını kim verecek yarın mahşer alanında herkes hesaplaşacak, burada hesabı kim verecek, Allah dan dileğimiz, dünyada cem-i cümle tüm müslümanların refah ve huzurlu günler geçirebilmesi, tüm isteğimiz bu,
Basiretsiz insanların hükümetlik ettiği bir zamanlar birlikte meğri meğri oynayıp ortam ambiansına göz yaşı dökenlerin yönettiği ülkemden almanyaya... GÜNAYDIN...
Diğer Haberler
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!

Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!

Vekilden şaşırtan deprem yorumu!

Vekilden şaşırtan deprem yorumu!

Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim

Trump dünyayı ayağı kaldırdı: Haydi işgal edelim

Yunanistan'dan bir skandal karar daha

Yunanistan'dan bir skandal karar daha

Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var

Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var

Rus kızlar muhabiri öpücüklere boğdu!

Rus kızlar muhabiri öpücüklere boğdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.