Almanya YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu kabul etti

Schleswig-Holstein eyaletindeki Anayasayı Koruma Teşkilatının internet sitesinde yayımladığı 138 sayfalık raporunda, ülkede faaliyet gösteren yasa dışı grup ve terör örgütlerinin 2017 yılındaki durumlarını mercek altına aldı.
Raporda, PYD için PKK'nın kardeş örgütü nitelemesi kullanırken, YPG'nin de terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarından biri olduğu tespiti yapıldı. PYD'nin Almanya'da ayrı bir yapısının bulunduğu ifade edilen raporda, PYD'nin Schleswig-Holstein eyaletinde dernek olarak yapılanmasının olmadığı ancak Kiel'deki PKK yakını derneğin bünyesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.
PKK'nın Almanya'da 22 Kasım 1993'ten bu yana yasaklı olduğu hatırlatılan raporda, AB'nin de 2002'de PKK'yı terör örgütleri listesine aldığı ifade edildi.
PKK'nın Almanya'yı sığınak ve finans kaynağı merkezi olarak gördüğüne dikkat çekilen raporda, örgütün Avrupa'daki destekçilerinin menfaatleri doğrultusunda büyük çaplı şiddet eylemlerinden vazgeçtiği, bunun yerine bağış toplayarak, protesto eylemleri yaparak ve örgütlenme yoluyla PKK'ya destek oldukları, bu durumun da Almanya'nın iç siyasetini tehlikeye soktuğu vurgulandı.
Terör örgütü PKK'ya 3 sayfa ayrılan raporda, Almanya'da 14 bin 500 kişinin terör örgütü sempatizanı olduğu ve bunların 700'ünün Schleswig-Holstein eyaletinde yaşadıklarına işaret edildi.
Raporda, dernek statüsündeki Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezinin (NAV-DEM) de PKK'nın amaçları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çekildi.
Raporda ayrıca gizli ve yasa dışı hareket eden hiyerarşik yapılanmadaki terör örgütünün Almanya'yı 33 bölgeye ayırarak propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.
AA
Kendini istismar eden adamın dilini koparmıştı! Yeni gelişme
Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti
Yunanistan'dan bir skandal karar daha
Menbiç'te patlama, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti
Yeni kabine için flaş iddia! Berat Albayrak ve İbrahim Kalın'ın görevi belli oldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kol kası yapmak için ölümü göze almıştı! Bu kez de...
Paylaştığı her kare olay yarattı!
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 5 yorum