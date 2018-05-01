Almanya'da 1 Mayıs 500 etkinlikle kutlandı

Hamburg ve Berlin'de bu gece düzenlenecek gösterilerde olay çıkmasından endişe ediliyor.Alman Sendikalar Birliği (DGB) bu yılki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarını, "Dayanışma, çeşitlilik, adalet" sloganıyla düzenledi. Bu yılki kutlamalar başta Berlin ve Nürnberg olmak üzere 500 ayrı noktada yapıldı. Alman Sendikalar Birliği Almanya genelindeki gösterilere toplam 340 bin kişinin katıldığını açıkladı. Geçen yılki etkinliklere 360 bin kişi katılmıştı.

DGB'nin bu yılki 1 Mayıs kutlamalarında çalışanların haklarının artırılması ve daha fazla söz hakkına sahip olmaları talep edildi.

DGB Başkanı Reiner Hoffmann Nürnberg'deki etkinlikte yaptığı konuşmada, bütün çalışanlar için toplu sözleşme talebini yineledi. Hoffmann bu konuda en büyük görevin Alman hükümetine düştüğünü belirterek toplu sözleşmeler sayesinde bazı işletmelerin işçilere düşük ücret vererek, haksız bir rekabet ortamı yaratmasının önüne geçileceğini belirtti.

Bu yılki kutlamalarda dijitalleşme de konu edildi. DGB Başkanı Reiner Hoffmann, dijitalleşmenin iş yaşamını çok hızlı biçimde değiştirdiğini söyleyerek, "Bu durum sendikaları tedirgin etmiyor. Önemli olan dijitalleşmeyi şekillendirmek. Bu da sadece güçlü personel ve toplu sözleşme görüşmeleriyle mümkün" dedi.