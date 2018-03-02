Almanya’da 100 bin genç sosyal medya bağımlısı

Gençler ortalama olarak günde iki buçuk saat sosyal medya uygulamalarında vakit geçiriyor.Perşembe günü açıklanan bir araştırmaya göre Almanya'da yaklaşık 100 bin çocuk ve genç sosyal medya bağımlısı.

Almanya'daki sağlık sigortası kurumlarından DAK’ın Hamburg-Eppendorf Üniversite Hastanesi'ndeki Çocuk ve Gençlerde Bağımlılık Araştırmaları Merkezi ile ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre 12 ile 17 yaş arasındaki gençler günde ortalama iki buçuk saatlerini sosyal medyada geçiriyor.

Gençler arasında en popüler uygulamalar ise sırasıyla WhatsApp, Instagram ve Snapchat.

Araştırmaya göre genç kızlar ortalama olarak yaşıtı erkeklere göre daha uzun süre sosyal medyada vakit geçiriyorlar. Genç kızlar günlük ortalama üç saatin biraz üzerinde sosyal medyadayken, genç erkeklerin sosyal medyada uygulamalarında geçirdikleri süreler iki buçuk saat dolayında.

Araştırmada yaşları 12 ile 17 arasında değişen bin bir kız ve erkek çocuklarına sorular yöneltildi ve buradan çıkan sonuçlar bütün Almanya için geçerli olmak üzere tahmini olarak hesaplandı.