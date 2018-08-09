Almanya’da 11 Eylül Saldırılarıyla Bağlantılı Tek Mahkuma Erken Tahliye

11 Eylül saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık etmekle, ayrıca saldırıda binlerce insanın öldürülmesinde suç ortağı olmakla suçlanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Münir El Mutassadık’ın cezası bitmeden tahliye edileceği öğrenildi.

Bild gazetesinin Karlsruhe’de bulunan Federal Başsavcılığı kaynak göstererek verdiği habere göre, normal şartlarda gelecek yıl 19 Ocak ayında cezası sona erecek olan 44 yaşındaki El Mutassadık en geç önümüzdeki 15 Ekim’de serbest bırakılacak ve sınır dışı edilerek, Fas’a gönderilecek.

Haberi doğrulayan bir başsavcılık sözcüsü, El Mutassadık’ın cezasını sonuna dek çekmesine gerek görülmediğini ve hapisten çıktıktan sonra doğrudan Almanya’yı terk etmesi ve bir daha geri dönmemesi şartıyla önceden serbest bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sözcü, karısı ve iki çocuğu Fas’ın başkenti Fez’de yaşayan El Mutassadık’ın söz konusu koşulları kabul ettiğini de söyledi. Federal Başsavcılık 2014 yılında el Mutassadık’ın serbest bırakılması için avukatının verdiği dilekçeyi, “terör eylemi yapması tehlikesi sürüyor” gerekçesiyle geri çevirmişti.