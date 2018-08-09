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Almanya’da 11 Eylül Saldırılarıyla Bağlantılı Tek Mahkuma Erken Tahliye

09.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

11 Eylül saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık etmekle, ayrıca saldırıda binlerce insanın öldürülmesinde suç ortağı olmakla suçlanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Münir El Mutassadık’ın cezası bitmeden tahliye edileceği öğrenildi

Almanya’da 11 Eylül Saldırılarıyla Bağlantılı Tek Mahkuma Erken Tahliye

11 Eylül saldırılarını düzenleyenlere yardım ve yataklık etmekle, ayrıca saldırıda binlerce insanın öldürülmesinde suç ortağı olmakla suçlanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Münir El Mutassadık’ın cezası bitmeden tahliye edileceği öğrenildi.

Bild gazetesinin Karlsruhe’de bulunan Federal Başsavcılığı kaynak göstererek verdiği habere göre, normal şartlarda gelecek yıl 19 Ocak ayında cezası sona erecek olan 44 yaşındaki El Mutassadık en geç önümüzdeki 15 Ekim’de serbest bırakılacak ve sınır dışı edilerek, Fas’a gönderilecek.

Haberi doğrulayan bir başsavcılık sözcüsü, El Mutassadık’ın cezasını sonuna dek çekmesine gerek görülmediğini ve hapisten çıktıktan sonra doğrudan Almanya’yı terk etmesi ve bir daha geri dönmemesi şartıyla önceden serbest bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

Sözcü, karısı ve iki çocuğu Fas’ın başkenti Fez’de yaşayan El Mutassadık’ın söz konusu koşulları kabul ettiğini de söyledi. Federal Başsavcılık 2014 yılında el Mutassadık’ın serbest bırakılması için avukatının verdiği dilekçeyi, “terör eylemi yapması tehlikesi sürüyor” gerekçesiyle geri çevirmişti.

El Kaide bağlantısı şüphesiyle 11 Eylül’den birkaç hafta sonra Hamburg’da gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan tek zanlı olan El Mutassadık’ın, saldırılarını düzenleyen intihar pilotlarının içinde bulunduğu El Kaide’nin Hamburg hücresi ile ilişkisi belgelenirken, terör saldırısı planlarına bizzat katılıp-katılmadığı ortaya çıkarılamadı. 11 Eylül saldırılarının elebaşlarından Muhammed Atta ile aynı semtte oturduğu, saldırılarda kullanılan uçaklardan birini kaçıran Mervan El Şehi’nin de yakın arkadaşı olduğu belirlenen El Mutassadık, saldırılara katılan pilotlara yataklık ettiği ve Florida’daki uçuş okullarının parasını ödediği gerekçesiyle 15 yıl hüküm giymişti. Hakkındaki suçlamaları dava sürecinde kabul etmeyen zanlının Afganistan’daki bir El Kaide eğitim kampında eğitim gördüğü de saptanmıştı. 11 Eylül saldırılarını düzenleyenlerin hemen hepsinin Hamburg'da üniversite öğrenimi gören ya da öğrenci statüsüyle yaşayan Arap kökenlilerden oluşması Almanya'nın El Kaide’nin önemli bir merkezi olduğu ve saldırının da Hamburg’da planlandığı izleniminin doğmasına yol açmıştı.

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