Almanya'da 14 Afgan sığınmacıya sınır dışı

Afganistan Almanya'nın 'güvenli ülkeler' listesinde yer almıyor.Almanya'da daha sıkı iltica politikasının önünü açacak tasarıya yeşil ışık yakılmasının ardından bugün 14 Afgan sığınmacı Münih Havaalanı'ndan ülkelerine geri gönderildi. Bavyera Eyaleti Radyo Televizyon Kurumu tarafından yapılan haberlerde iltica başvurusu reddedilen 58 Afganistan vatandaşından 14'ünün sınır dışı edildiği bildirildi.

Bavyera İçişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre sınır dışı edilen sığınmacılardan altısının daha önce suç işlediği, üçünün de yanlış kimlik bilgisi paylaştığı belirtildi. İltica başvurusu reddedilen bir diğer sığınmacı ise terör şüphesi nedeniyle "tehlikeli" olarak sınıflandırıldı. Haberde sınır dışı edilen 14 sığınmacıdan onunun Bavyera Eyaleti'nde iltica başvurusunda bulunduğu belirtilirken, geri kalan dört sığınmacının daha önce hangi eyalette iltica başvurusunda bulunduğuna dair bir bilgi verilmedi.

"Vatandaşlarımızı korumakla mükellefiz"

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann daha önce suç işlemiş ve yanlış kimlik bilgisi paylaşan kişilerin Almanya için bir güvenlik tehlikesi oluşturduğunu belirterek "Hukuk devleti olarak vatandaşlarımızı korumakla mükellefiz. Afganistan'ın güvenlik durumu hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak yeni bir durum değerlendirmesine kadar sınır dışı etme uygulaması devam edecek" dedi.