Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Bu saldırılar arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtma ve camilere domuz kanı sürmek de bulunuyor.Almanya'da bir yılda Müslümanlara ve cami ile İslam merkezlerine bine yakın saldırı gerçekleşti. Neue Osnabrücker Zeitung'un Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde 2017 yılı içerisinde en az 950 İslam karşıtı saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıta göre geçen Almanya’da gerçekleştirilen saldırıların neredeyse hepsi aşırı sağcılar tarafından yapıldı. Bu saldırılarda en az 33 kişi yaralandı.

Saldırıların en az 60’ı camilere veya İslam merkezlerine yapılırken saldırılar arasında bu binaların duvarlarına domuz kanı sürmek de bulunuyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde 288 İslam karşıtı saldırı meydana gelirken, bu sayı son çeyrekte düşerek 167 oldu.

Haberde İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılının başından bu yana İslam karşıtı saldırılar hakkında veri toplamaya başladığını, o sebepten ellerinde daha önceki yıllar ile kıyaslanabilecek bir veri bulunmadığı belirtildi.