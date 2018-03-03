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Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

03.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2017’de en az 950 İslam karşıtı saldırı meydana geldi.

Almanya'da 2017’de 950 İslam karşıtı saldırı gerçekleşti

Bu saldırılar arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtma ve camilere domuz kanı sürmek de bulunuyor.Almanya'da bir yılda Müslümanlara ve cami ile İslam merkezlerine bine yakın saldırı gerçekleşti. Neue Osnabrücker Zeitung'un Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayandırdığı haberinde 2017 yılı içerisinde en az 950 İslam karşıtı saldırının gerçekleştiği belirtildi.

Sol Parti'nin soru önergesine İçişleri Bakanlığı’nın verdiği yanıta göre geçen Almanya’da gerçekleştirilen saldırıların neredeyse hepsi aşırı sağcılar tarafından yapıldı. Bu saldırılarda en az 33 kişi yaralandı.

Saldırıların en az 60’ı camilere veya İslam merkezlerine yapılırken saldırılar arasında bu binaların duvarlarına domuz kanı sürmek de bulunuyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde 288 İslam karşıtı saldırı meydana gelirken, bu sayı son çeyrekte düşerek 167 oldu.

Haberde İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılının başından bu yana İslam karşıtı saldırılar hakkında veri toplamaya başladığını, o sebepten ellerinde daha önceki yıllar ile kıyaslanabilecek bir veri bulunmadığı belirtildi.

Bakanlığın kayıt altına altığı saldırı çeşitleri arasında Müslümanlara karşı nefreti kışkırtmak, tehdit mektupları yollamak, başörtüsü takan kadınlara saldırmak ve cami ile İslamla ilgili hizmet veren diğer binaların duvarlarına Nazi temalı semboller çizmek ve domuz kanı sürmek bulunuyor.

Bu 950 saldırıya Almanya’nın "İslamlaşmasına” karşı çıkan 90 kadar protesto yürüyüşü de eklenirken, göçmen ve İslam karşıtı PEGIDA hareketinin eylemleri dahil edilmedi.

Konuyla ilgili gazetenin sorularını cevaplayan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, kayıt altına alınan saldırıların aslında gerçekleşen saldırıların sadece bir kısmı olduğuna inandığını söyledi.

DW,dpa,epd/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yazık çok yazık önlenemez bir öfke.allah için gelecek kuşaklar için derin husumetler olmasın.yaralar gittikçe derin bir hal alıyor bu öfke ateşi herkesi vuracak.bir yerden geri dönülmeli bunun sonu çok acı.bende gözü olan varsa bir kör kurşuna bayram derim. Sahte fedakarlık deil ama hiç değilse.çok çırpındık ama çıkamadım işin içinden.
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