Almanya’da 24 Haziran Hazırlığı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklarken yurt dışında yapılacak seçimin tarihlerini ve kurallarını da belirledi. Buna göre Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Vatandaşlar ülkedeki Türk nüfusa göre 7-19 Haziran arasında kurulacak sandıklarda başkanlık ve milletvekili seçimi için oy kullanacak, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde sandığa gidecek.

Gümrük kapılarında oy kullanımı ise 24 Haziran'a kadar sürecek. Başkan seçiminin ikinci tura kalması halinde gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran-8 Temmuz arasında devam edecek. Gümrüklerde 24 saat boyunca oy kullanılabilecek. Yurtdışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya’da oyların 13 başkonsolosluk görev bölgesinde 9 başkonsolosluk binasında ve 3 tanesinde de başkonsolosluk dışındaki mekanlarda kullanılacağı açıklandı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, “Normal prosedür devam ediyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz” dedi. Büyükelçi sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırılmasının ön görüldüğünü de söyledi.