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Almanya’da 24 Haziran Hazırlığı

06.05.2018 16:35 | Son Güncelleme

Yurtdışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya’da oyların 13 başkonsolosluk görev bölgesinde 9 başkonsolosluk binasında ve 3 tanesinde de başkonsolosluk dışındaki mekanlarda kullanılacağı açıklandı

Almanya’da 24 Haziran Hazırlığı

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak başkanlık ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklarken yurt dışında yapılacak seçimin tarihlerini ve kurallarını da belirledi. Buna göre Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler için 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak. Vatandaşlar ülkedeki Türk nüfusa göre 7-19 Haziran arasında kurulacak sandıklarda başkanlık ve milletvekili seçimi için oy kullanacak, başkanlık seçiminin ikinci tura kalması durumunda da 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde sandığa gidecek.

Gümrük kapılarında oy kullanımı ise 24 Haziran'a kadar sürecek. Başkan seçiminin ikinci tura kalması halinde gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran-8 Temmuz arasında devam edecek. Gümrüklerde 24 saat boyunca oy kullanılabilecek. Yurtdışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya’da oyların 13 başkonsolosluk görev bölgesinde 9 başkonsolosluk binasında ve 3 tanesinde de başkonsolosluk dışındaki mekanlarda kullanılacağı açıklandı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, “Normal prosedür devam ediyor, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerekli iznin verileceğini ön görüyoruz” dedi. Büyükelçi sürenin kısa olmasından dolayı yaşanabilecek muhtemel yoğunluğu azaltmak için başkonsolosluklardaki sandık sayısının arttırılmasının ön görüldüğünü de söyledi.

Türkiye, Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla iki hafta önce ilettiği talepte, seçimlerde Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanabilmesi için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın onayı istemişti. Geçen yıl düzenlenen referandumda Türkiye’nin başvurusu ile Almanya’nın onayı arasında üç haftalık bir süre geçmiş, Berlin bu süreci eyaletler arasında konunun özellikle güvenlik boyutlarıyla ele alınmasıyla gerekçelendirmişti.

Almanya'nın seçimlere 3 ay kala hiçbir siyasetçi ve siyasi partiye miting izni vermeyeceğini açıklamasından sonra, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da 20 Mayıs'ta düzenlenecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) toplantısına katılarak burada bir konuşma yapacağı açıklandı. AK Parti’ye yakınlığı ile bilinen UETD Başkanı Zafer Sırakaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplantının "İlk günkü aşkla, Avrupa’dan dünyaya" başlığı atında ve Saraybosna’daki Olympic Hall salonunda düzenleneceği duyurdu.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum oylamasında Almanya’da oy kullanan Türkiye kökenlilerin yüzde 63’ü ‘evet’ şeklinde tercihlerini sandığa yansıtmıştı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti’nin Almanya’daki oy oranı yüzde 59,7 olarak tespit edilmişti. Sokaktaki vatandaşlar arasında, 16 Nisan’a yakın bir sonuç ortaya çıkabileceğini düşünenlerin de, 1 Kasım’dakine benzer bir sonuç çıkabileceğini söyleyenlerin de olduğu, bazı vatandaşların ise bu kez muhalefet partilerinin daha fazla oy alacaklarını düşündükleri dikkat çekiyor.

Yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli seçmenin yurt dışında kurulacak sandıklarda oy kullanma hakkı bulunduğu için, buradan gelecek oylar başkanlık seçiminde ve milletvekili sayısında dengeleri değiştirebilecek derecede rol oynuyor.

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