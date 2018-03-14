Almanya'da 4. Kez Merkel Dönemi

Almanya’da 24 Eylül 2017’de yapılan genel seçimlerin üzerindentam 171 gün sonra, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in başbakan seçilmesiyle federal kabine nihayet göreve başlayabildi. Angela Merkel, 2005, 2009 ve 2103 yıllarının ardından dördüncü kez başbakan seçildi. Federal Meclis'te yapılan oylamada Merkel, ilk turda oylamaya katılan 702 milletvekilinden 364’ünün oyunu aldı. Seçimde 355 milletvekili ‘hayır’ oyu kullanınırken, 14milletvekilinin oyu geçersiz sayıldı. Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schauble’nin oylama sonucu açıklamasının ardından koalisyon ortakları SPD geçiciGenel Başkanı Olaf Scholz ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer, Merkel'in yanına giderek tebrik etti. Öte yandan, CDU/CSU'nun koalisyon ortağı SPD'nin milletvekillerinden bazılarının Merkel'in başbakan olması karşı çıktığı ve ‘hayır’ oyu kullandığı bildirildi. Meclis'te 399 milletvekiline sahip olan koalisyon ortaklarının toplam 35 oy fire verilmesi dikkat çekti.
Hem ilk kadın hem de en uzun soluklu başbakan
10 Nisan 2000’den bu yana Hristiyan Demokrat Parti’nin lideri ve 22 Kasım 2005’den beri Almanya’nın ilk kadın başbakanı olan Merkel, bugünden itibaren aynı zamanda Avrupa’nın en uzun soluklu başbakanı konumuna geldi. Merkel, Federal Meclis'teki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini almak üzere Bellevue Sarayı'na gitti. Atama belgesini aldıktan sonra meclise dönen Merkel, burada yemin etti. Almanya’daki siyasi geleneklere göre, yemin töreninin ardından, bu kez koalisyon hükümetinde yer alan bakanlar Cumhurbaşkanı Steinmeier'den atama belgelerini almaya gitti, ardından meclise dönen bakanlar yemin ederek resmen görevlerini üstlenmiş oldu. ‘Büyük koalisyon’ kabinesinin ilk toplantısını bugün akşam saatlerinde yapması bekleniyor. Angela Merkel büyük bir olasılıkla son kez başbakanlık koltuğuna otururken, Almanya tarihinde en fazla oy alan üçüncü parti sıfatıyla ilk defa Federal Meclise girerek siyasi dengeleri altüst eden Müslüman göçmen karşıtı AfD Partisi SPD’nin koalisyon ortağı olmasıyla anamuhalefet partisi görevini üstlendi.
Gündemi göç ve dış politika olacak
Başbakan Merkel, yemin töreni öncesinde yaptığı açıklamada bir an önce işbaşı yapacağı mesajını vererek, hükümetin gündemindeki ilk konuların Avrupa, dış politika ve göç olacağını duyurdu. ”Avrupa için yeni bir atılım, Almanya için yeni bir ivme ve ülkemizde yeni birlik” başlığı altında göreve başlayan koalisyon, komşu ülke Fransa ile yakınlaşarak, AB bütçesine daha çok katkıda bulunmayı hedefliyor. 1 Temmuz 2020’de AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olan Almanya 2018 yılında BM Güvenlik Konseyine daimi üye seçilmek için adaylığını koymayı planlıyor. Yeni hükümet göç konusunda daha sert bir politika izlemeye hazırlanıyor. Nitekim ilticası reddedilen mültecilerin bir an evvel geri gönderilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde değişiklik yok
Koalisyon anlaşmasına göre Almanya’ya göç edenlerin sayısı yılda 200 bini aşmayacak. Merkel ve ortakları koalisyon anlaşması kapsamında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde şu an için yeni bir fasıl açılmasının öngörülmediği belirtmişti. “Türkiye, Almanya’nın önemli bir müttefiki ve AB’nin çok yönlü ilişkilere sahip olduğu önemli bir komşusudur“ ifadelerinin yer aldığı metinde, “Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının durumunun uzun süredir kötüye gittiği“ belirtilerek, “O nedenle AB üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni faslın açılmaması ve görüşülen hiçbir faslın da kapatılmamasını istiyoruz“ ifadeleri kullanıldı.
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