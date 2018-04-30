Almanya'da 54 bin öğrenci İslam dersi alıyor

Almanya'da Medya Entegrasyon Hizmetleri (Mediendienst Integration) isimli kuruluşun Pazartesi günü yayınladığı raporda, Almanya'da 2017-2018 okul döneminde İslam'la ilgili din dersi alan öğrencilerin sayısının 54 bin olduğu açıklandı. Rapor bu rakamın 2015-2016 yılında 42 bin civarında olduğunu aktardı.

Medya Entegrasyon Hizmetleri Almanya’nın 16 eyaletinden elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı rapora göre, ülke çapında 54 bin civarında öğrenci 880 kadar okulda İslam ile ilgili din dersi alıyor. Bu rakama ek olarak yaklaşık 800 öğrenci de Alevilik ile ilgili din dersi alıyor.

Rapora göre Almanya'da dokuz eyalette okullarda genel İslam din dersi verilirken iki eyalette öğrenciler mensup oldukları mezhebe göre din dersi alabiliyor. Ülkenin beş eyaletinde ise İslam'la ilgili hiçbir ders verilmiyor. İslam'la ilgili derslerin en fazla verildiği eyaletler Bavyera ile Kuzey Ren-Vestfalya. İslam ile ilgili din derslerinin bulunduğu eyaletlerde bu derslerin kimler tarafından verildiği ve derslerde nelerin okutulacağı gibi konular eyaletten eyalete farklılaşıyor.