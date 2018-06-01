Almanya'da ABD'nin Vergi Kararına Tepkiler Büyüyor

Başbakan Angela Merkel adına açıklama yapan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Alman hükümetinin, ABD'nin çelik gümrük vergisi uygulamasının Başkan Donald Trump tarafından iddia edildiği gibi ‘ulusal güvenlik tedbirlerini’ temsil ettiğine inanmadığını açıkladı. Amerika’nın kararının "AB ülkelerini daha da birleştireceğini ve ortak tepki vermeye yönlendireceğini" savunan Seibert, uygulamanın uluslararası ticaret kanunlarını ihlal ettiğini de önesürdü. Hükümet sözcüsü, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ya başvurma kararına destek verdiklerini, ayrıca karşı tedbirlerin de alınacağını açıkladı. Başbakan Merkel, kısa bir süre önce, AB'nin ABD'ye ek vergiler konusunda "akıllı, kararlı ve hep birlikte” yanıt vereceğini vurgulayarak, verginin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarıyla örtüşmediğine işaret etmişti.

ABD yönetiminin Avrupa Birliği'den ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına, başta Almanya olmak üzere birlik ülkelerinin tepkileri devam ediyor.

Alınan kararı "Trans-Atlantik ilişkiler için iyi bir gün değil" şeklinde yorumlayan Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, ek vergiyi ‘yanlış’ ve uluslararası gümrük vergileri kurallarını ihlal etmesi nedeniyle de ‘yasa dışı’ olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Avrupa Birliği’nin gümrük vergilerine, karşı tedbirlerle en uygun şekilde cevap vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Öte yandan işveren çevreleri de ilave gümrük vergilerine tepki gösterdi. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eric Schweitzer, kararı ‘büyük bir provokasyon’ olarak nitelerken, Alman üreticilerin ABD'de yarattığı istihdam ve yaptıkları yatırımların Amerikan yönetimi tarafından hiçe sayıldığını savundu.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, Başkan Trump’un kararının ABD ile Avrupa arasındaki muhtemel ‘ticari savaşa’ neden olacağını belirterek, Almanya’nın bir an önce karşı önlemler almasını istedi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Almanya diğer AB ülkeleriyle ABD'ye karşı 2,8 milyar Euro değerinde misilleme listesi hazırladı. ABD’den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisinin, portakal suyu, fıstık ezmesi, viski, motosiklet ve kot pantolon gibi ürünleri etkilemesi bekleniyor.