Almanya’da Afrin Kutuplaşması mı?

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı harekat, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında da konuşulan ve zaman zaman gerginliklere yol açan bir konu.
Özellikle son günlerde PKK ve YPG'ye yakın grupların düzenlediği protestolarda gerilimin tırmanması ve bazı kentlerde şiddet eylemine dönüşmesi sonrasında Alman kamuoyunda Türkiye kökenliler arasında bir kutuplaşma yaşandığı konusunda yorumlar yapılıyor.
Haftanın ilk gününde Federal hükümetin haftalık basın toplantısının bir grup Kürt gösterici tarafından basılması, geçen hafta boyunca DİTİB'e bağlı bazı camilere yönelik saldırılar ve geçen Cumartesi Köln'de Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi adlı örgüt tarafından düzenlenen ve polis verilerine göre 13 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün, Almanya'da yasak olan Öcalan posterleri açıldığı için dağıtılması ile tartışmalar alevlendi.
Güvenlik yetkilileri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek benzer gösterilerde PKK yanlısı Kürt ve milliyetçi Türk gruplar arasında çatışma yaşanmasından kaygı duyuyor. Operasyonun başladığı 20 Ocak'ta Hannover havaalanında PKK yandaşı Kürtlerin Afrin harekatını protesto ettiği sırada bir grup Türk yolcuyla karşılaşması sonucu arbede yaşanmış, geçen Cuma günü Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen bir gösteride ise iki gruptan protestocuların kavga etmesi polis tarafından önlenmişti.
Türkiye'deki tartışmaların ve siyasi konuların Almanya'daki Türk toplumuna yansıması yeni bir olgu değil.Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi ve geçen yıl referandum sürecinde de radikal gruplar arasında sokak kavgaları, şiddet eylemleri yaşanmış, çeşitli cami derneklerini hedef alan saldırılar düzenlenmişti. AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) bazı şubeleri de taşlı ya da molotof kokteylli saldırılara hedef olmuştu. Yeşiller‘den Kuzey Ren Vestfalya Parlamentosu milletvekili Berivan Ayvaz, Türkiye ile yakın ilişkileri ve 3 milyona yakın Türkiye kökenlinin yaşadığı bir yer olması nedeniyle Almanya'nın Türkiye'deki meselelerin dışında kalmasının zor olduğunu savunuyor.
Öte yandan Alman basınına yansıyan haberlere göre, geçen hafta Almanya'nın Büyükelçisi Martin Erdmann ile Savunma Bakanı Nurettin Canikli arasında Ankara'da yapılan görüşmede, Alman yapımı Leopard 2 tankların Afrin operasyonunda kullanıldığı şeklindeki iddialar da gündeme geldi. Federal Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Bu konuşmada Türk tarafı Almanya kaynaklı silahların kullanıldığını yalanlamadı" şeklinde bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü geçen hafta, "Şimdiye dek alınan bilgilerden yola çıkarak, Leopard tanklarının kullanıldığını doğrulayamayacağını" açıklamıştı. Tankların operasyonda kullanıldığı şeklindeki haberler nedeniyle Merkel hükümeti geçen günlerde eleştirilere maruz kalmış, bunun üzerine Türk ordusuna ait Leopard tanklarının modernizasyonu projesinin askıya alındığı açıklanmıştı. Almanya'nın, 1980'li yıllardan bu yana NATO ortağı Türkiye'ye 354'ü Leopard 2 model, toplam 751 Leopard tankı sattığı biliniyor. İki ülke arasındaki anlaşmalar uyarınca, Almanya Türkiye'ye, kendi izni olmadan tankları üçüncü bir ülkeye satmayı yasakladı. Ancak Leopard tanklarının kullanımıyla ilgili herhangi başka bir kısıtlama bulunmuyor.
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