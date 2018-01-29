Almanya’da Afrin Kutuplaşması mı?

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kentine yönelik başlattığı harekat, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında da konuşulan ve zaman zaman gerginliklere yol açan bir konu.

Özellikle son günlerde PKK ve YPG'ye yakın grupların düzenlediği protestolarda gerilimin tırmanması ve bazı kentlerde şiddet eylemine dönüşmesi sonrasında Alman kamuoyunda Türkiye kökenliler arasında bir kutuplaşma yaşandığı konusunda yorumlar yapılıyor.

Haftanın ilk gününde Federal hükümetin haftalık basın toplantısının bir grup Kürt gösterici tarafından basılması, geçen hafta boyunca DİTİB'e bağlı bazı camilere yönelik saldırılar ve geçen Cumartesi Köln'de Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi adlı örgüt tarafından düzenlenen ve polis verilerine göre 13 bin kişinin katıldığı protesto yürüyüşünün, Almanya'da yasak olan Öcalan posterleri açıldığı için dağıtılması ile tartışmalar alevlendi.

Güvenlik yetkilileri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek benzer gösterilerde PKK yanlısı Kürt ve milliyetçi Türk gruplar arasında çatışma yaşanmasından kaygı duyuyor. Operasyonun başladığı 20 Ocak'ta Hannover havaalanında PKK yandaşı Kürtlerin Afrin harekatını protesto ettiği sırada bir grup Türk yolcuyla karşılaşması sonucu arbede yaşanmış, geçen Cuma günü Berlin'de Türkiye Büyükelçiliği önünde düzenlenen bir gösteride ise iki gruptan protestocuların kavga etmesi polis tarafından önlenmişti.