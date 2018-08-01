Almanya'da aile birleşimi uygulamasına tepki

Yardım örgütleri ve muhalefet partileri uygulamanın birçok yönüyle "insanlık dışı" olduğunu savunuyor.Almanya'da, aile birleşimi vizesine yönelik yeni uygulama Çarşamba günü itibariyle yürülüğe girdi. Uzun süredir koalisyon ortakları arasında tartışılan uygulama, geçici koruma statüsü almış mültecilerin aileleriyle buluşmalarının önünü açıyor. Ancak İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in göç politikasında "önemli bir yapıtaşı" olarak tanımladığı uygulama, muhalafet partileri ve yardım örgütleri tarafından eleştiriliyor.

İçişleri Bakanı Seehofer Çarşamba günü Berlin'de yeni uygulamaya yönelik yaptığı açıklamada bundan böyle aile birleşimi vizesinin, toplumun uyum kapasitesi, insaniyet ve güvenlik arasındaki bir dengeye göre verileceğini ifade etti.

Aile birleşimindeki yeni uygulamaya göre, geçici koruma statüsündeki mülteciler de çekirdek aile bireylerini Almanya'ya getirebilecek. Uygulamadan, eşler, reşit olmayan yaştaki bekar çocuklar ve yanlarında vasi bulunmadan Almanya'ya gelen reşit yaşta olmayan çocukların ebeveynleri yararlanabilecek. Ancak uygulama kapsamında aile birleşimi vizesine aylık bir limit getirilerek, bin kişiyle sınırlandırıldı.