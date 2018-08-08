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Almanya'da antisemitik suçlar arttı

08.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

Yılın ilk yarısında Almanya'da Yahudilleri hedef alan suçlar yüzde 10 oranında arttı.

Almanya'da antisemitik suçlar arttı

En fazla antisemitik suçun Berlin'de işlendiği açıklandı.Almanya'da kayıtlara geçen Yahudi aleyhtarı suçlar 2018 yılının ilk yarısında arttı. Sol Parti Milletvekili Petra Pau'nun yazılı önergesine hükümet tarafından verilen yanıtta, Yahudilerin hedef olduğu suçların önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında artarak 362'den 401'e çıktığı ve bu suçlardan 12'sinde şiddete başvurulduğu belirtildi.

Suçlardaki artışın en önemli alt grup olan sağ eğilimlilerin artmasıyla ilintili olduğu ve sağcıların yılın ilk 6 aylık döneminde 349 kez Yahudilere karşı suç işledikleri açıklandı. Diğer alt gruplardaki antisemitik suçlarda da cüzi oranda artış kaydedildi. Yahudi karşıtı suçlara solcu failler 6 kez, yabancı ideolojilere ilgi duyanlar 12 kez, dini ideolojik nedenlerle bu tür eylemlere kalkışanlar ise 9 kez karıştı.

Bu yıl en çok antisemitik suç Berlin eyaletinde işlendi. 80 kez Yahudi karşıtı suç işlenen Berlin'i 43 suçla Bavyera ve 41 suçla Aşağı Saksonya eyaleti izledi. Almanya'da işlenen antisemitik suçlar polis tarafından genellikle gecikmeli olarak bildirildiğinden, suç kapsamına giren vaka sayısının daha da artabileceği ifade ediliyor.

DW, epd, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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