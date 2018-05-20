Almanya'da Antisemitizm Tartışması

Başkan Donald Trump’un Kudüs’ü tek taraflı olarak İsrail’in başkenti ilan etmesi ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Almanya’da da değişik protesto gösterilerine neden oldu. Berlin’de yapılan bazı gösterilerde İsrail bayraklarını sembolize eden, elle çizilmiş kumaşların yakılması sonrasında geçen haftalarda, ülkede bir kez daha Müslümanlar arasında antisemitizm tartışılmaya başlandı.

Bu tartışmaları alevlendiren bir diğer gelişme, Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişinin Nisan ayının sonunda saldırıya uğraması oldu. Saldırının görüntülerinin internet ortamında yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Almanya Yahudi Cemaati tepki olarak ülke çapında binlerce kişinin katıldığı kipalı yürüyüşler düzenledi.

Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki bir Suriyeli ise polise gidip teslim oldu. Geçen yıl Berlin'de 14 yaşındaki bir çocuğun Müslüman sınıf arkadaşlarının, Yahudi olması sebebiyle kendisine yönelik taciz ve hakaretlerin ardından okuldan ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıkmış, olay beraberinde Yahudi düşmanlığı içeren okullardaki mobbingin boyutu ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti.