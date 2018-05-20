HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Almanya'da Antisemitizm Tartışması

20.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Almanya'da Yahudilere yönelik saldırıların artması ülkede antisemitizm tartışmalarını alevlendirdi

Almanya'da Antisemitizm Tartışması

Başkan Donald Trump’un Kudüs’ü tek taraflı olarak İsrail’in başkenti ilan etmesi ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Almanya’da da değişik protesto gösterilerine neden oldu. Berlin’de yapılan bazı gösterilerde İsrail bayraklarını sembolize eden, elle çizilmiş kumaşların yakılması sonrasında geçen haftalarda, ülkede bir kez daha Müslümanlar arasında antisemitizm tartışılmaya başlandı.

Bu tartışmaları alevlendiren bir diğer gelişme, Berlin’de kipa ile dolaşan bir kişinin Nisan ayının sonunda saldırıya uğraması oldu. Saldırının görüntülerinin internet ortamında yayılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Almanya Yahudi Cemaati tepki olarak ülke çapında binlerce kişinin katıldığı kipalı yürüyüşler düzenledi.

Saldırının faillerinden olan 19 yaşındaki bir Suriyeli ise polise gidip teslim oldu. Geçen yıl Berlin'de 14 yaşındaki bir çocuğun Müslüman sınıf arkadaşlarının, Yahudi olması sebebiyle kendisine yönelik taciz ve hakaretlerin ardından okuldan ayrılmak zorunda kaldığı ortaya çıkmış, olay beraberinde Yahudi düşmanlığı içeren okullardaki mobbingin boyutu ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmişti.

Antisemist saldırıların ve Filistinlilerin gösterilerinde İsrail bayraklarının yakılmasından sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkede yaşayan Müslümanlar arasında antisemitizmin yayılmasından dolayı endişeli olduğunu belirtti. Başbakan Angela Merkel ise, Yahudi karşıtlığıyla mücadele konusunda kararlı olduklarını ve “bu mücadelenin kazanılması gerektiğini” söyledi.

Daha önce başta Angela Merkel olmak üzeri birçok Alman politikacı Almanya’da Hitler döneminde yaşananlardan ötürü antisemitizme yer olmadığını, ayrıca İsrail’in varlığının Almanya için ‘hikmet-i hükümet’ sayıldığını açıklamışlardı. Federal hükümet geçen yıl antisemitizmin İsrail düşmanlığını da kapsayan yeni bir tanımını kabul etmişti.

Federal hükümetin 2017’nin ilk altı ayında kayda geçen antisemit sözel ve fiziksel saldırılarla ilgili raporuna göre, 2016’da aynı dönemde toplam 654 olan saldırı sayısı 681’e tırmandı. Bu saldırıların 632’si, yani yüzde 93’ü Alman aşırı sağcılar ve ırkçılar tarafından yapıldı. Söz konusu raporda Müslümanların neden olduğu olay sayısı 23 olarak tanımlanırken, 25 saldırının ise İsrail karşıtı aşırı solcularla bağlantısı olduğu belirtiliyor.

Ancak toplumda egemen olan yargı, antisemitizmin özellikle 2015 sonrasında yaşanan göçmen krizinden bu yana Müslüman gençler arasında daha yaygın olduğu yönünde. Uzmanlar da özellikle okullarda, Arap ve Türk kökenli gençler arasında antisemitizmin artışını kaygıyla izliyor. Antisemitizmle mücadele için gençlere yönelik projeler yürüten ‘Çok kültürlü Forum’ adlı dernekten Deniz Gresher, antisemitist tavır ve saldırların artığını doğrulayarak, antisemitik söylemlerin Müslüman gençler ve Alman gençler arasında farklılık gösterdiğini belirtiyor.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçtiÇin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Suriye Ordusu Şam Yakınındaki Militanlara Operasyon DüzenliyorSuriye Ordusu Şam Yakınındaki Militanlara Operasyon Düzenliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Oscar ödüllü yönetmen Luc Besson'a tecavüz suçlaması

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

Altan Tan'la ilgili yeni gelişme! HDP'den istifa mı ediyor?

İlginizi Çekebilir

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

İsrail'den flaş Türkiye hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Mahmud Abbas hastaneye kaldırıldı

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.