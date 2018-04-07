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Almanya'da Araç Kalabalığa Daldı

07.04.2018 18:25 | Son Güncelleme

Almanya’nın Münster kentinde bir araç, şehir merkezinde kalabalığın içine daldı. Olayın terör saldırısı olabileceği belirtiliyor

Almanya'da Araç Kalabalığa Daldı

Almanya’nın Münster kentinde bir araç, şehir merkezinde kalabalığın içine daldı. En az 30 yaralının olduğu, olayın terör saldırısı olabileceği belirtiliyor.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Münster kentinde, tarihi şehir merkezinde oturanların arasına araçlı saldırı düzenlendi.

Polisten yapılan açıklamada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Bild gazetesi 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir güvenlik kaynağı da, terör saldırısı olabileceğinin altını çizdi. Bir başka iddia da sürücünün saldırıdan sonra intihar ettiği yönünde.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 2016 yılının Aralık ayında düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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