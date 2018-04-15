Almanya'da Artan Emlak Fiyatlarına Protesto

Almanya’da giderek artan emlak fiyatları ve kiralar, geliri düşük olanlar açısından kabusa dönüştü. Özellikle başkent Berlin’de son yıllarda fahiş oranda artan kiralara karşı kiracılar adeta ayaklanmış durumda. 180 kuruluşun çağrısıyla ‘Çılgın kira artışları dursun’ başlığı altında düzenlenen yürüyüş ve mitinge organizatörlerin sayısına göre 20 bin kişi katıldı. Türkiye kökenli göçmenlerin kurduğu derneklerin de destek verdiği protesto kapsamında, kiralık konut bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği ve artan kiralardan özellikle dar gelirlilerin derinden etkilendiği vurgulandı.

Konuyla ilgili verilere göre, ülkedeki büyük kentlerde yaklaşık 2 milyon kişi uygun fiyatlı kiralık ev bulamıyor. Araştırmacılar, 2014'ten bu yana kiraların keskin bir şekilde arttığını, son 10 yılın ortalaması alındığında konut piyasasında en büyük fiyat artışının Berlin’de tespit edildiğini belirtiyor. Nüfusun yüzde 20’sinin devlet yardımı ile yaşadığı başkentte, işsizlik ya da sosyal yardım parası alanlar, pahalılaşan ev kiralarını ödeyemeyecek duruma geliyor ve kenar mahallelerde daha ucuz bir eve taşınmak zorunda kalıyor. Başkente bir yıl içindeki kira artışı yüzde 21 olarak belirlenirken, özellikle düşük seviyeli gelirlilerin yaşadığı mahallelerde bulunan apartmanlar ve yüksek gelirlilerin müstakil evlerinde de fiyatlar büyük artış gösterdi. Arsa fiyatları da konut sektöründeki pahalılıktan nasibini aldı. Berlin’de arsa fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 15 arttı.