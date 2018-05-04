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Almanya'da Bin Ladin’in Eski Korumasının Akıbeti Belli Oldu

04.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A.’nın, ülkesi Tunus’a geri gönderilmesi için düğmeye basıldı

Almanya'da Bin Ladin’in Eski Korumasının Akıbeti Belli Oldu

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından biri olan ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşadığı ortaya çıkan Sami A.’nın, ülkesi Tunus’a geri gönderilmesi için düğmeye basıldı. Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti adına bir açıklama yapan Uyum ve Göç Bakanı Joachim Stamp, Tunuslu yetkililerle yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve iadesi durumunda Tunus’ta işkence yapılmayacağı ile ilgili garanti verildiğini açıkladı. Tunus hükümetinin İnsan Hakları Bakanı Mehdi Ben Gharbia’nın, Alman tarafında yazılı bir teminat vererek, Sami A.’ya adil bir hukuk süreci uygulanacağını bildirdiği öğrenildi.

“İşkence gerekçesiyle alınan karar saçmalık”

Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetine gönderilen mektupta, “Size güvence veriyorum ve garanti ediyorum. Ülkemizde işkence yoktur! Biz demokratik bir ülkeyiz, mahkemelerimiz hukuk kurallarına göre hareket eder” diyen Mehdi Ben Gharbia, Tunus’a dönen eskim teröristlerin demokratik kurallar kapsamında yargılandıklarını öne sürdü. İnsan Hakları Bakanı Gharbia, Kuzey Ren Vestfalya Yüksel İdari Mahkemeni’nin, Sami A.’nın Tunus’a geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle hakkında aldığı kararı ‘saçmalık’ olarak tanımladı. Tunus’tan gelen açıklamayı değerlendiren Kuzey Ren Vestfalya Uyum ve Göç Bakanı Joachim Stamp, bundan sonra inisyatifin federal hükümette olduğunu ve dışişleri bakanlığının Tunus’daki bakanlık yetkilileri ile bağlantıya girmesini, ardından Usame Bin Ladin'in korumasının bir an önce sınırdışı edilmesini istedi.

1997’den beri ailesiyle birlikte Bochum’da yaşıyordu

42 yaşındaki Sami A. 1997 yılından bu yana ailesiyle Bochum kentinde yaşayan Sami A.’nın, 1999

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