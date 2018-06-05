Almanya'da binlerce çocuk şiddet kurbanı

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch ve Almanya Çocuklara Yardım Derneği (Kinderhilfe) Başkanı Rainer Becker tarafından açıklanan veriler, 2017 yılında Almanya'da binlerce çocuğun şiddete maruz kaldığını ortaya koydu.
Salı günü Berlin'de açıklanan rakamlara göre, 2017 yılında 143 çocuk öldürülürken, 4 bin 247 çocuk ise "ağır derecede" istismara maruz kaldı. Bu çocukların bin 830'unun 6 yaşından küçük olduğu belirtildi. 2016 yılında 4 bin 237 çocuk ağır derecede istismara maruz kalmış, 133 çocuk öldürülmüştü.
Diğer yandan sözkonusu verilere göre, geçen yıl çocuklara karşı 13 bin 539 tecavüz ve cinsel şiddet vakası kayıt altına alınırken, çocuk pornografisi bulundurma ve yayma vakalarının sayısı ise 16 bin 317 oldu.
Aile içi vakalar
Çocukları hedef alan birçok vakanın kamuoyu farkında olmaksızın meydana geldiğini vurgulayan Münch, bunun nedeninin çocuklara şiddet uygulayan aktörlerin sıklıkla ebeveyn ya da akrabalar olduğunun ve dolayısıyla olayların saklandığının altını çizdi.
Diğer yandan bazı göçmen gruplarında "daha yüksek şiddet deneyimi ve farklı değer sistemleri mevcut olduğunu" belirten Münch, bunun çocuklara yönelik şiddetle ilgili olabileceğini söyledi. Herkese "uyanık olmaları, göstergeleri ciddiye almaları ve suç duyurusu yapmaları" çağrısında bulunan Münch, "Olaydan gözlerini kaçıran da sorumluluk taşımaktadır" şeklinde konuştu.
Kinderhilfe Başkanı Becker ise, yaklaşık 4 bin "ağır istismar" vakasının yanı sıra 50 bin kayıt altına alınmış basit yaralama vakasının mevcut olduğuna dikkat çekti. Rainer, polis ve yargı kurumları bünyesinde sorunla daha iyi mücadele etmek adına çok daha fazla çalışana ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
dpa/BÜ,GY
© Deutsche Welle Türkçe
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