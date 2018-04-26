HABER

Almanya'da binlerce iltica başvurusu yeniden incelenecek

26.04.2018 12:43 | Son Güncelleme

Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'ndeki yolsuzluk skandalının ardından binlerce iltica başvurusunun yeniden inceleneceği belirtildi.

Almanya'da binlerce iltica başvurusu yeniden incelenecek

Sonuçlanan yaklaşık 4 bin 500 başvuru gözden geçirilecek.Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nde (BAMF) yolsuzluk skandalının ardından binlerce iltica kararının yeniden incelemeye alınacağı belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Alman meclisinin İçişleri Komisyonu'nun dün yapılan kapalı oturumunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, iltica başvurularının titizlikle değerlendirileceğini ve binlerce iltica kararının yeniden gözden geçirileceğine dair güvence verdi.

Dairenin Bremen şubesinde yaklaşık 4 bin 500 başvurunun yeniden incelemeye alınacağı belirtiliyor.

Siyasetçilerden tepki

Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, iltica başvurularının yeniden incelenecek olmasına tepki göstererek, yeniden yapılacak incelemelerin acilen korunmaya muhtaç olan insanlarda, korku ve kaygı yaratacağını söyledi. Jelpke, iş yükünün altından kalkamayan bir kurumun hatasının bedelinin sığınmacılar tarafından ödenmemesi gerektiğine işaret etti.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, BAMF'daki personal sayısının artırıldığını, bu nedenle BAMF çalışanlarının iltica başvurularının yeniden incelenmesinin üstesinden gelebileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

BAMF bünyesinde 2017 yılında yeni düzenleme yapılarak, iltica başvurularındaki kararlarda dört göz prensibi uygulanmaya başlanmıştı.

Alman meclisi Yeşiller partisi grubu Mülteci Siyaseti Sözcüsü Luise Amtsberg ise BAMF'daki sorunların çok daha derin olduğunu savundu. Amtsberg, "İltica başvurularına ilişkin iyi bir danışma hizmetinden başlayarak, kalifiye tercümanların görevlendirilmesinden, karar veren çalışanlara yönelik eğitim ve desteğe kadar yıllardır bu noktalara dikkat çekiyoruz. Ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı" dedi.

Bremen şubesinin yönetici ve çalışanları hakkında soruşturma

BAMF'ın Bremen şubesinin eski başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğu" gerekçesiyle geçen Cuma günü soruşturma başlatılmıştı. Bremen şubesinin başkanın, 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor. Savcılığın verdiği bilgilere göre, sığınma hakkı verilenlerin çoğunu Yezidi Kürtler oluşturuyor.

Öte yandan, Die Welt gazetesi İçişleri Komisyonu'nun toplantısına katılanlara dayandırdığı haberinde, Bremen şubesinin başkanı hakkında yeni iddialar bulunduğunu öne sürdü. Haberde, şube başkanının belgelerde sahtecilik yapılmasında rol oynadığı iddia edildi.

dpa,AFP/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk kez bu şarkı çalındı
Akit TV sunucusuna kötü haber!Akit TV sunucusuna kötü haber!
Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!Türkiye'den Trump'a 1915 yanıtı: Yanlış ifadeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Tarihi buluşmaya saatler kaldı! Kore Yarımadası'nda büyük gün!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

ABD, YPG’nin elindeki toprakları Arap aşiretlerine bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.