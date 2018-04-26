Almanya'da binlerce iltica başvurusu yeniden incelenecek

Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke, iltica başvurularının yeniden incelenecek olmasına tepki göstererek, yeniden yapılacak incelemelerin acilen korunmaya muhtaç olan insanlarda, korku ve kaygı yaratacağını söyledi. Jelpke, iş yükünün altından kalkamayan bir kurumun hatasının bedelinin sığınmacılar tarafından ödenmemesi gerektiğine işaret etti.

Sonuçlanan yaklaşık 4 bin 500 başvuru gözden geçirilecek.Almanya Göç ve Mülteciler Dairesi'nde (BAMF) yolsuzluk skandalının ardından binlerce iltica kararının yeniden incelemeye alınacağı belirtildi. Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Alman meclisinin İçişleri Komisyonu'nun dün yapılan kapalı oturumunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, iltica başvurularının titizlikle değerlendirileceğini ve binlerce iltica kararının yeniden gözden geçirileceğine dair güvence verdi.

BAMF bünyesinde 2017 yılında yeni düzenleme yapılarak, iltica başvurularındaki kararlarda dört göz prensibi uygulanmaya başlanmıştı.

Alman meclisi Yeşiller partisi grubu Mülteci Siyaseti Sözcüsü Luise Amtsberg ise BAMF'daki sorunların çok daha derin olduğunu savundu. Amtsberg, "İltica başvurularına ilişkin iyi bir danışma hizmetinden başlayarak, kalifiye tercümanların görevlendirilmesinden, karar veren çalışanlara yönelik eğitim ve desteğe kadar yıllardır bu noktalara dikkat çekiyoruz. Ama şimdiye kadar hiçbir şey olmadı" dedi.

Bremen şubesinin yönetici ve çalışanları hakkında soruşturma

BAMF'ın Bremen şubesinin eski başkanı, üç avukat ve bir tercüman hakkında "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe bulunduğu" gerekçesiyle geçen Cuma günü soruşturma başlatılmıştı. Bremen şubesinin başkanın, 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor. Savcılığın verdiği bilgilere göre, sığınma hakkı verilenlerin çoğunu Yezidi Kürtler oluşturuyor.

Öte yandan, Die Welt gazetesi İçişleri Komisyonu'nun toplantısına katılanlara dayandırdığı haberinde, Bremen şubesinin başkanı hakkında yeni iddialar bulunduğunu öne sürdü. Haberde, şube başkanının belgelerde sahtecilik yapılmasında rol oynadığı iddia edildi.

dpa,AFP/JD,ÖA

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