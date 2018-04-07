Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç bir grup insanın içine girdi.
Gazetecilere konuşan emniyet sözcüsü, "Olayda hayatını kaybedenler var. Ölenler arasında aracın sürücüsünün olması da muhtemel" dedi.
AFP'ye bilgi bir sözcü de sürücünün silahla intihar ettiğini söyledi. Sözcü, yaralı sayısının 30 olduğunu belirtti.
Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, olayın meydana geldiği yerin ufak bir meydan olduğu ve etrafında cafelerin bulunduğu görülüyor.
Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı da saldırı olasılığının henüz safdışı bırakılmadığını söyledi.
Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild internet sitesinde, üç kişinin öldüğünü yazdı.
Bild'in yayınladığı fotoğraflarda polisin olayın olduğu yeri kordona aldığı görülüyor.
Alman basını, aracın bir kamyon ya da kamyonet olduğunu öne sürüyor.
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