HABER

Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: Ölü ve yaralılar var

07.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç kalabalığın içine girdi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu açıklanırken, bunun bir saldırı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı

Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın batısında bulunan Münster kentinde bir araç bir grup insanın içine girdi.

Gazetecilere konuşan emniyet sözcüsü, "Olayda hayatını kaybedenler var. Ölenler arasında aracın sürücüsünün olması da muhtemel" dedi.

AFP'ye bilgi bir sözcü de sürücünün silahla intihar ettiğini söyledi. Sözcü, yaralı sayısının 30 olduğunu belirtti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, olayın meydana geldiği yerin ufak bir meydan olduğu ve etrafında cafelerin bulunduğu görülüyor.

Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı da saldırı olasılığının henüz safdışı bırakılmadığını söyledi.

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild internet sitesinde, üç kişinin öldüğünü yazdı.

Bild'in yayınladığı fotoğraflarda polisin olayın olduğu yeri kordona aldığı görülüyor.

Alman basını, aracın bir kamyon ya da kamyonet olduğunu öne sürüyor.

Almanya'da bir araç kalabalığın içine girdi: Ölü ve yaralılar var

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazıKayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı
Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı

El Bab'da büyük patlama

El Bab'da büyük patlama

Rusya ile İngiltere arasında yeni kriz: Kediye ne oldu?

Rusya ile İngiltere arasında yeni kriz: Kediye ne oldu?

İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü

İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.