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Almanya’da Bir Mescit ve Türk Kültür Kulübüne Saldırı Şüphesi

11.03.2018 21:27 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir mescit ve Türk kültür kulübünde yangın çıktı

Almanya’da Bir Mescit ve Türk Kültür Kulübüne Saldırı Şüphesi

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir mescit ve Türk kültür kulübünde yangın çıktı.

Yangının kundaklama sonucu meydana gelmesinden şüphe ediliyor.

Görgü tanıkları 3 genci olay bölgesinden hızla koşarken gördüklerini belirtiyor.

Söz konusu mescit bir binanın giriş katında bulunuyor.

Berlin Kent Parlamentosu üyesi Burkhard Dregger olayı ‘saldırı’ olarak niteledi ve kınadı. Dregger saldırıya uğrayan mescit ve kültür kulübünün Berlin’in Reinickendorf bölgesine entegre olduğunu kaydetti.

Dregger, kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin camdan içeriye yanıcı madde atarak uzun zamandır bu mahallede bulunan mesciti yakmaya çalıştığını söyledi.

Dregger, bunun aynı zamanda burda yaşayan insanlara da saldırı olduğunu vurguladı.

Dregger bunun sadece güvenlik önlemleriyle olmayacağını, birlikte yaşam isteğini göstermek gerektiğini de kaydetti.

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