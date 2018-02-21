Almanya’da Burkalı Kadına Saldırı

Almanya’nın başkenti Berlin’de burka giyen bir kadın sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.
Polis, 28 yaşındaki saldırganın 54 yaşındaki kadını bir mağazada taciz ettiğini ve peçesini yırttığını açıkladı.
Kadını daha sonra mağaza dışında da takip ederek ırkçı sözlerini sürdüren saldırgan gözaltına alındı.
Almanya’da Federal Meclis okul, mahkeme gibi bazı kamu alanlarında kadınların vücudunu tamamen kapatan çarşaf ve peçe gibi giysileri kısmen yasaklayan bir tasarıyı onaylamıştı.
Ülkedeki İslam karşıtı gruplar ise kısmi düzenlemenin tam bir yasağa dönüştürülmesini savunuyor.
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