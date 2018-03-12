Almanya’da Camilere Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Almanya’da son üç günde camileri hedef alan iki saldırı tepkilere neden oldu. 9 Mart’ta Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Akşemsettin Camii, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasıyla son altı hafta içinde Almanya’da saldırıya uğrayan cami sayısı 19’u buldu.

Lauffen kentindeki saldırının görüntüleri terör örgütü PKK’ya yakın bir internet sitesi üzerinden paylaşılırken, Berlin’deki saldırıyı üstlenen olmadı. Polis saldırılarla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, “Son dönemde yaşadığımız olaylarda daha ziyade PKK’nın böyle bir faaliyeti olduğunu görebiliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Afrin operasyonu ile ilgili olarak terör örgütü PKK yandaşları internet üzerinden "bu haftadan itibaren Almanya genelinde Türk kurumlarına saldırılar planlandığını" duyurmuştu.

Berlin’deki Koca Sinan Camisi, kundaklama sonucunda büyük oranda kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangının caminin üstünde bulunan dairelere sıçramasının itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellenebildiği öğrenildi.