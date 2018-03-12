HABER

Almanya’da Camilere Saldırı Tepkilere Neden Oldu

12.03.2018 17:08 | Son Güncelleme

Akşemsettin Camii ve Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasıyla son altı hafta içinde Almanya’da saldırıya uğrayan cami sayısı 19’u buldu. Almanya'daki Müslüman derneklerin temsilcileri, saldırılar konusunda Alman hükümet yetkililerinin Müslümanlar’la dayanışma içinde olmalarını bekledikleri yönünde açıklamalar yaptılar

Almanya’da Camilere Saldırı Tepkilere Neden Oldu

Almanya’da son üç günde camileri hedef alan iki saldırı tepkilere neden oldu. 9 Mart’ta Baden Württemberg eyaletindeki Lauffen kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatına bağlı Akşemsettin Camii, Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise Berlin'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camisi’nin kundaklanmasıyla son altı hafta içinde Almanya’da saldırıya uğrayan cami sayısı 19’u buldu.

Lauffen kentindeki saldırının görüntüleri terör örgütü PKK’ya yakın bir internet sitesi üzerinden paylaşılırken, Berlin’deki saldırıyı üstlenen olmadı. Polis saldırılarla ilgili soruşturma başlatırken, Türkiye’nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, “Son dönemde yaşadığımız olaylarda daha ziyade PKK’nın böyle bir faaliyeti olduğunu görebiliyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Afrin operasyonu ile ilgili olarak terör örgütü PKK yandaşları internet üzerinden "bu haftadan itibaren Almanya genelinde Türk kurumlarına saldırılar planlandığını" duyurmuştu.

Berlin’deki Koca Sinan Camisi, kundaklama sonucunda büyük oranda kullanılamaz hale gelirken, çıkan yangının caminin üstünde bulunan dairelere sıçramasının itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellenebildiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel, “Berlin polisi ibadethaneleri korumak ve failleri bulmak için her şeyi yapacak” diye konuştu.

Öte yandan Almanya'daki Müslüman derneklerin temsilcileri, cami saldırıları konusunda Alman hükümet yetkililerinin Müslümanlar’la dayanışma içinde olmalarını bekledikleri yönünde açıklamalar yaptılar. Almanya İslam Konseyi (IR) Başkanı Burhan Kesici, "Camilere yönelik saldırıların şiddeti artıyor. Alman hükümetinden ve Alman sorumlularından buna karşı hiçbir tepki görmüyoruz" dedi.

Dünyanın herhangi bir yerinde bir terör olayı olduğunda buradaki Müslüman derneklerden bir açıklama beklenildiğini anımsatan Kesici, Almanya'da camilere yapılan bu saldırılarla ilgili ise Müslümanlar’la yeterli düzeyde dayanışma gösterilmediğini öne sürdü.

Kesici, sadece 2017'de Almanya'daki camilere onlarca saldırı yapılmasına rağmen buna karşı bir tepkinin verilmediğini iddia etti. Almanya İçişleri Bakanlığı bundan bir süre önce 2017 yılı içerisinde en az 950 İslam karşıtı saldırının düzenlendiğini açıklamış, saldırılarda en az 33 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Berlin'de Koca Sinan Camisi'nin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Berlin Bölge Başkanı Fatih Eroğlu, "Cami saldırıları artık kırmızı alarmın da üstüne çıkmış durumda. Şu anda camilerimizin, cemaatimizin güvenliği ciddi bir şekilde tüm Almanya'nın gündeminde olması lazım" dedi. Eroğlu, "Bu tarz saldırılar sadece bize değil, tüm Almanya’ya yönelik oalrak değerlendirilmeli" şeklinde konuştu.

Öte yandan Pazar gecesi Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Ahlen kentindeki Türk Kültür Ocağı’na molotoflu saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saat 03.30 sıralarında düzenlenen saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadı, binada maddi hasar oluştu. İnceleme sonucu kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı! Kocasını yatakta başka bir kadınla bastı!
İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporuİstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Sunucunun kıyafeti ağızları açık bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
New York’lu Helikopter Pilotu: ‘Yolcu Yüzünden Düştük’

New York’lu Helikopter Pilotu: ‘Yolcu Yüzünden Düştük’

Washington Post: Erdoğan Türkiye'yi totaliter bir hapishaneye çeviriyor

Washington Post: Erdoğan Türkiye'yi totaliter bir hapishaneye çeviriyor

İngiltere Parlamentosu'nda alarm!

İngiltere Parlamentosu'nda alarm!

El Paso'da Göçmenler İçin Danışmanlık Hizmeti

El Paso'da Göçmenler İçin Danışmanlık Hizmeti

BBC İran’ı BM’ye Şikayet Ediyor

BBC İran’ı BM’ye Şikayet Ediyor

İran’a Düşen Özel Türk Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı

İran’a Düşen Özel Türk Jetinin Kara Kutusuna Ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.