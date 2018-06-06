Almanya’da Cezaevinden Çıkan Terör Hükümlüsüne Sosyal Yardım Tartışması

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından Sami A.’nın sosyal yardım alarak yaşadığının ortaya çıkmasından sonra, şimdide 2004 yılında terör eylemleri hazırlarkan yakalanarak, tutuklan ve cezaevine konan Mohamed Abu Dhess’in sınırdışı edilmediği ve Almanya’da yaşamaya devam ettiği belirlendi. Bild gazetesinin ortaya çıkardığı olaya göre, 1964 doğumlu Ürdün vatandaşı Abu Dhess, pasaportunu kaybettiği ve Ürdün’e geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Köln kentinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Habere göre istihbarat birimleri, 1995 yılından bu yana ‘sığınmacı’ statüsüyle Almanya’da yaşayan Mohamed Abu Dhess’in 11 Eylül terör saldırıları sonrasında radikal İslamcı gruplarla bağlantıya girdiğini saptayarak, gizli takibe alındığını belirledi.
Haberde, 2004 yılında Irak’taki bir terör grubuyla irtibat kurduğu ve Düsseldorf’la başkent Berlin’de Yahudi kurumlarına bombalı saldırı hazırladığı ortaya çıkan Abu Dhess tutuklanarak yargılandığı vurgulandı. Altı yıl hapis yattıktan sonra 2010’da cezaevini terk eden Abu Dhess, hakkında çıkan sınırdışı kararını Düsseldorf İdari Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonrasında durdurmayı başardı. Mahkemenin, 1997 yılında Ürdün pasportunu kaybettiğini ve ülkesine dönmesi durumunda işkence göreceğini iddia eden Abu Dhess’i haklı bulduğu ve sınırdışı kararını dondurduğu belirlendi. Adli kontrol şartına uygun olarak düzenli şekilde polise imza veren Abu Dhess’in sığınmacı hakkı sürdüğünden, Almanya’da sığınmacı olarak yaşayanlara verilen ortalama 392 Euro sosyal yardım parasıyla geçindiği de ortaya çıktı.
Güvenlik birimlerinin elindeki verilere göre, Almanya çapında terör suçundan ceza yiyen ve sonra serbest bırakılan en az 18 kişi pasaportlarını kaybettikleri veya ülkelerinde işkence göreceklerini öne sürdükleri için sınır dışı edilemiyor. Alman Polis Sendikası Başkanı Reiner Wendt, benzer konumdaki terör zanlılarının sınır dışı edilene veya bir üçüncü ülkeye gidene kadar gözaltında tutulmalarını istedi. Güvenlik uzmanları, bu talebin yaşama geçirilmesinin hukuki açıdan imkansız olduğunu belirtiyorlar.
Öte yandan Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından ve Almanya’da sosyal yardım parası alarak ilticacı olarak yaşayan Sami A.’nın sınırdışı edilmesi için devreye girdiği öğrenildi. Seehofer’in, Sami A.’nın yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya’da konuyla ilgili hükümet yetkililerine hemen hergün telefon ederek, sınır dışı sürecinin gidişatını sorduğu belirtildi. Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümeti adına bir açıklama yapan Uyum ve Göç Bakanı Joachim Stamp, Mayıs ayı başında Tunuslu yetkililerle yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve Sami A.’nın iadesi durumunda Tunus’ta işkence yapılmayacağı ile ilgili garanti verildiğini açıklamıştı. Güvenlik birimleri tarafından ‘tehlikeli İslamcı’ olarak sınıflandırılan ve vatandaşı olduğu Tunus’ta işkence göreceğini savunarak, sınır dışı kararını durduran Sami A.’nın 1167 Euro sosyal yardım aldığının ortaya çıkması Almanya’da büyük tepkilere neden olmuştu.
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