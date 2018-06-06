Almanya’da Cezaevinden Çıkan Terör Hükümlüsüne Sosyal Yardım Tartışması

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in korumalarından Sami A.’nın sosyal yardım alarak yaşadığının ortaya çıkmasından sonra, şimdide 2004 yılında terör eylemleri hazırlarkan yakalanarak, tutuklan ve cezaevine konan Mohamed Abu Dhess’in sınırdışı edilmediği ve Almanya’da yaşamaya devam ettiği belirlendi. Bild gazetesinin ortaya çıkardığı olaya göre, 1964 doğumlu Ürdün vatandaşı Abu Dhess, pasaportunu kaybettiği ve Ürdün’e geri gönderilmesi durumunda işkence göreceği gerekçesiyle Köln kentinde yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Habere göre istihbarat birimleri, 1995 yılından bu yana ‘sığınmacı’ statüsüyle Almanya’da yaşayan Mohamed Abu Dhess’in 11 Eylül terör saldırıları sonrasında radikal İslamcı gruplarla bağlantıya girdiğini saptayarak, gizli takibe alındığını belirledi.

Haberde, 2004 yılında Irak’taki bir terör grubuyla irtibat kurduğu ve Düsseldorf’la başkent Berlin’de Yahudi kurumlarına bombalı saldırı hazırladığı ortaya çıkan Abu Dhess tutuklanarak yargılandığı vurgulandı. Altı yıl hapis yattıktan sonra 2010’da cezaevini terk eden Abu Dhess, hakkında çıkan sınırdışı kararını Düsseldorf İdari Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonrasında durdurmayı başardı. Mahkemenin, 1997 yılında Ürdün pasportunu kaybettiğini ve ülkesine dönmesi durumunda işkence göreceğini iddia eden Abu Dhess’i haklı bulduğu ve sınırdışı kararını dondurduğu belirlendi. Adli kontrol şartına uygun olarak düzenli şekilde polise imza veren Abu Dhess’in sığınmacı hakkı sürdüğünden, Almanya’da sığınmacı olarak yaşayanlara verilen ortalama 392 Euro sosyal yardım parasıyla geçindiği de ortaya çıktı.