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Almanya’da çocuk evliliklerinde azalma

07.06.2018 12:56 | Son Güncelleme

Almanya’da iki yıl önce mülteci akınıyla birlikte sayısı bin 500’e yaklaşan çocuk yaştaki evliliklerinde düşüş olduğu açıklandı.

Almanya’da çocuk evliliklerinde azalma

Çocuk evlilikleri 2017’de Almanya’da yasaklanmıştı.Almanya Adalet Bakanlığı'nın Almanya için Alternatif (AfD) partisinin soru önergesine verdiği yanıta göre, Almanya'da reşit olmayanlar arasındaki evliliklerin sayısında belirgin bir düşüş olduğu kaydedildi. Passauer Neue Presse gazetesinin haberine göre, Yabancılar Kayıt Merkezi'nde Nisan ayı sonu itibarıyla 299 yabancı çocuğun evli olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. İki yıl önce 18 yaş altı evliliklerin rekor sayıya ulaşarak bin 475'i bulduğu kaydedilmişti.

Adalet Bakanlığı çocuk yaştaki evliliklerde görülen azalmanın eşlerin yaşlarının ilerlemesine ve ülkeye gelen sığınmacıların sayısındaki düşüşe bağlanabileceğini belirtti.

Temmuz 2016 itibarıyla evli olan 361 çocuğun tamamının 14 yaş altında olduğu tespit edilmişti. Güncel rakamlara göre ise en genç evli çocukların yaşları 14 ila 16 arasında.

Reşit olmayanlar arasında evlilik en fazla Suriyeliler arasında görülse de, iki yıl önce 664 olan evli Suriyeli çocuk sayısının 85'e düştüğü belirtildi. Bulgar vatandaşları arasında ise çocuk evlilikleri 2016 temmuzundan bu yana 65'ten 84'e çıktı. Bulgarları 23 evlilikle Yunanistan vatandaşları, onları da 21 evlilikle Romanya vatandaşları takip etti. Reşit olmayan Alman vatandaşlarının yaptıkları evliliklere ilişkin ise hükümetin elinde henüz bir veri bulunmuyor.

AfD milletvekili Stefan Keuter, bu düşüşten duyduğu memnuniyeti ifade ederek son verilere göre 14 yaş altı çocuklar arasında evlilik görülmemesini "sevindirici” olarak nitelendirdi. AfD'li milletvekili diğer yandan iki yıl önce 361 14 yaş altı çocuğun evli olarak kayıtlara geçtğini hatırlatarak bu derece radikal bir düşüşün "şüphe verici” olduğunu ifade etti.

Almanya'da çocuk yaşta evlilikleri yasaklayan yasa tasarısı 2017 ylında Federal Meclis'te kabul edilmişti. Düzenlemeye göre, çocuklar arasında evlilik yalnızca istisnai durumlarda ve 16 yaşından itibaren geçerli sayılıyor.

DW,dpa,KNA/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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