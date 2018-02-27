Almanya'da Dizel Motorlu Araçlara Yasak Kararı

Almanya’da federal idari mahkeme, dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının kent yönetimleri tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi.

Almanya’da ve diğer AB ülkelerinde aylardır büyük merakla beklenen karara göre, belediyeler federal çapta bir düzenlemeye gerek olmadan, kendi başlarına karar vererek, egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan dizel araçları trafikten men edebilecek.

Dizel yasağından etkilenecek araç sayısı en az altı milyon olarak hesaplanırken, özel vasıtaların yanısıra kamuya ait itfaiye, cankurtaran, polis ve tesisat araçlarının da trafiğe çıkamaması söz konusu olacak.

Daha önce yapılan testlerde, ülkede en az 70 kentte Avrupa Birliği tarafından saptanan nitrik oksit miktarı sınırının aşıldığı saptanmış, Münih ve Stuttgart kentleri dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar vermişti.

Çevre örgütleri uzun süredir havadaki zehirli nitrik oksit miktarının ancak dizel motorlu araçların trafikten men edilmesiyle azaltılabileceğini savunuyor. Almanya’da yılda en az 12 bin kişinin söz konusu gazlardan zehirlenerek öldüğü belirtilirken, bugün açıklanan kararı savunan çevre ve insan sağlığı uzmanları, insan sağlığının korunmasının, dizel araç sürücülerinin çıkarlarından önce geldiğini belirtiyorlar.