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Almanya'da Dizel Motorlu Araçlara Yasak Kararı

27.02.2018 17:51 | Son Güncelleme

Almanya’da federal idari mahkeme, dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının kent yönetimleri tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi

Almanya'da Dizel Motorlu Araçlara Yasak Kararı

Almanya’da federal idari mahkeme, dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının kent yönetimleri tarafından yasaklanabileceği yönünde karar verdi.

Almanya’da ve diğer AB ülkelerinde aylardır büyük merakla beklenen karara göre, belediyeler federal çapta bir düzenlemeye gerek olmadan, kendi başlarına karar vererek, egzoz gazı emisyonundaki nitrik oksit miktarı üst sınırı aşan dizel araçları trafikten men edebilecek.

Dizel yasağından etkilenecek araç sayısı en az altı milyon olarak hesaplanırken, özel vasıtaların yanısıra kamuya ait itfaiye, cankurtaran, polis ve tesisat araçlarının da trafiğe çıkamaması söz konusu olacak.

Daha önce yapılan testlerde, ülkede en az 70 kentte Avrupa Birliği tarafından saptanan nitrik oksit miktarı sınırının aşıldığı saptanmış, Münih ve Stuttgart kentleri dizel motorlu araçların trafiğe çıkmasının yasaklanmasına karar vermişti.

Çevre örgütleri uzun süredir havadaki zehirli nitrik oksit miktarının ancak dizel motorlu araçların trafikten men edilmesiyle azaltılabileceğini savunuyor. Almanya’da yılda en az 12 bin kişinin söz konusu gazlardan zehirlenerek öldüğü belirtilirken, bugün açıklanan kararı savunan çevre ve insan sağlığı uzmanları, insan sağlığının korunmasının, dizel araç sürücülerinin çıkarlarından önce geldiğini belirtiyorlar.

Alman otomobil şirketleri dizel araçlarda emisyon değerlerini manipule ederek değiştirdiği için zehirli gaz emisyonunun yasal sınırı aştığı geç fark edilen ülkede dizel otomobil satışları son bir yıl içinde yüzde 20 oranında geriledi. Dizel araç sahiplerinin dörtte biri ise arabasını satmayı düşünüyor.

Alman endüstrisinin en gözde branşı olan otomotiv sektörünün temsilcileri ise alınan kararın dünya çapında imaj krizine yol açacağı ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği görüşünde. Otomotiv şirketleri motor kontrol ünitesindeki yanlış dizel verilerini içeren bilgisayar yazılımını güncelleştirmenin masrafını üstlenmeyi kabul etmiş, ancak dizel motorlarının emisyonu azaltacak yeni parçalarla donatılmasını sürücülerin üstlenmesi gerektiğini savunmuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu, Almanya’yı hava kirliliği nedeniyle Avrupa Adalet Divanı'na şikayet etme kararı almıştı. Federal hükümetin hava kirliliğiyle mücadele önlemlerinin yeterli olmadığını ve sözleşmelerin ihlal edildiğini öne süren komisyon, somut önlemler alınmasını talep etmişti.

Hava kirliliğini önlemede AB tarafından belirlenen sınırları tutturamayan ülkeler arasında İngiltere, Fransa ve İtalya da bulunuyor. Fransa, fosil yakıtlarla çalışan araçların 2040 itibariyle yasaklanacağını duyururken, İngiltere de hibrid özelliği taşımayan dizel arabaların 2040 yılında satışının yasaklanacağını açıkladı.

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