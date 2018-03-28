Almanya'da doğum oranı 43 yılın en yüksek seviyesinde

Bu rakam ile Almanya'da doğum oranı 1973 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Almanya'da 2016 yılında gerçekleşen 792 binden fazla doğum oranı 43 sene önceki düzeye ulaştı.

Federal İstatistik Dairesi'nin 2016 yılına dair yayınladığı verilere göre Almanya'daki her bir kadın başına düşen ortalama bebek sayısı 1,59 olarak kaydedildi. Bu, 1973'ten bu yana Almanya'nın en yüksek doğum oranı olarak kayıtlara geçti.

Ortalama 1,59 doğum oranı ile Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ortalaması olan 1,6'a yaklaştı. AB'de en yüksek kadın başına düşen bebek ortalaması 1,92 ile Fransa'dayken, en düşük ortalama 1,34 bebek ile İtalya ile İspanya'da.

Almanya'nın doğusu ile batısı arasında fark var

Çarşamba günü yayınlanan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2016 yılı içerisinde Almanya'da toplam 792 bin 131 bebek dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre 54 bin 556 daha fazla bebek veya bir yılda yüzde 7'lik bir artış anlamına geliyor.

2016'da 792 binin üzerinde doğumla en son 1996'da kaydedilen bebek sayısına da erişildi. Aynı zamanda yeni doğanların sayısında da art arda artış yaşanan beşinci yıl oldu.