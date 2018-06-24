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Almanya'da dört katlı binada patlama: 5 yaralı

24.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

Wuppertal'daki dört katlı binada meydana gelen patlamada en az beş kişi yaralandı.

Almanya'da dört katlı binada patlama: 5 yaralı

Komşu binaların duvarlarında da çatlaklar oluştu. Patlamanın nedeni araştırılıyor.Almanya'nın Wuppertal kentindeki dört katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada en az 5 kişi yaralandı. Polis, patlama sonucu oluşan enkaz altında kalanlar olabileceğinden endişe ediyor.

Bölgeden gelen ilk bilgiler patlamayı izleyen ve farklı noktalarda başlayan yangında 4'ü ağır olmak üzere 24 kişinin yaralandığı yönündeydi.

Patlama sonucu dört katlı binanın üç katı yıkıldı. Komşu binaları tahliye edenler yangın merdiveninin kullanılmaz duruma gelmesi nedeniyle polisten yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Patlamanın meydana geldiği binanın tamamen çökme tehlikesi bulunuyor. Bu nedenle özel ekipler göreve çağırıldı. Patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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