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Almanya'da Esad'ın istihbarat şefine yakalama emri

08.06.2018 23:42 | Son Güncelleme

Almanya'da başsavcılık, Suriye Devlet Başkanı Esad'a yakınlığıyla bilinen istihbarat şefi Cemil Hasan hakkında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.

Almanya'da Esad'ın istihbarat şefine yakalama emri

Almanya'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen, Suriye istihbarat şeflerinden Cemil Hasan hakkında insanlığa karşı suç işleme suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Der Spiegel'in Cuma günkü haberine göre, Alman savcılar 64 yaşındaki Hasan'ı yüzlerce mahkumun işkence görerek öldürülmelerini görmezden gelmiş olmakla suçladı.

Suriye hava kuvvetlerine bağlı istihbarat servisinin çalışanlarının yüzlerce kişiyi dövdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve öldürdüğü 2011 baharı ile 2013 yazı arasındaki zaman diliminde Hasan'ın tüm bunlardan haberdar olduğu ve sözkonusu fiillere onay verdiği belirtildi.

Der Spiegel, Hasan hakkındaki yakalama kararını, Esad yönetiminin Suriye iç savaşı boyunca işlediği suçlardan sorumlu tutulması amacıyla "bir Batı ülkesi tarafından sarf edilen en büyük çaba" olarak nitelendirdi.

Görsel deliller

Karlsruhe Başsavcılığı, haberle ilgili bir yorumda bulunmadı. Hasan hakkındaki suçlamaların tanık raporları ve görsel kanıtlara dayandığı belirtildi. Başsavcılığın uluslararası ceza hukuku biriminin 2011 yılından beri Suriye’de işlenen savaş suçlarına dair belge topladığı belirtildi.

Görevlilerin elde edilen on binlerce görsel veriyi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Sözkonusu veriler arasında Şam'da bulunan bir hastanede işkence görmüş kişilerin cesetlerinin görüldüğü bir fotoğraf da bulunuyor.

"Dünyada ilk kez"

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'nda (FIDH) hukukçu ve koordinatör olarak görev yapan Clemence Bectarte, "dünyada ilk kez bağımsız bir yargının" Şam tarafından işlenen "geniş çaplı suçlara ilişkin bireysel sorumluluğunu tespit ettiğini" söyledi.

Uluslararası Af Örgütü ve Berlin merkezli Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) de, sözkonusu kararı memnuniyetle karşıladı. ECCHR "harika haber" yorumunda bulunurken, Uluslararası Af Örgütü Twitter üzerinden "Zihnimizde işkence görmüş görüntüleri yanan herkes adına bu kişinin tutuklanmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Mart 2017'de Suriye'deki "işkence hapishanelerinden" sağ kurtulan yedi kişi, Almanya'da altı Suriyeli istihbarat şefi ve Esad yönetiminde yer alan bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Esad yönetiminin işlediği iddia edilen suçlar Almanya'da gerçekleşmemiş olmasına rağmen, suçu işleyen kişi başka türlü yargılanamayacağından ötürü evrensel yargı ilkesinin alanına giriyor.

2011 yılında başlayan Suriye savaşında 350 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş bulunuyor.

AFP,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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