Almanya'da Esad'ın istihbarat şefine yakalama emri

Almanya'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen, Suriye istihbarat şeflerinden Cemil Hasan hakkında insanlığa karşı suç işleme suçlamasıyla uluslararası yakalama emri çıkarıldı.

Der Spiegel'in Cuma günkü haberine göre, Alman savcılar 64 yaşındaki Hasan'ı yüzlerce mahkumun işkence görerek öldürülmelerini görmezden gelmiş olmakla suçladı.

Suriye hava kuvvetlerine bağlı istihbarat servisinin çalışanlarının yüzlerce kişiyi dövdüğü, işkence ettiği, tecavüz ettiği ve öldürdüğü 2011 baharı ile 2013 yazı arasındaki zaman diliminde Hasan'ın tüm bunlardan haberdar olduğu ve sözkonusu fiillere onay verdiği belirtildi.

Der Spiegel, Hasan hakkındaki yakalama kararını, Esad yönetiminin Suriye iç savaşı boyunca işlediği suçlardan sorumlu tutulması amacıyla "bir Batı ülkesi tarafından sarf edilen en büyük çaba" olarak nitelendirdi.

Görsel deliller

Karlsruhe Başsavcılığı, haberle ilgili bir yorumda bulunmadı. Hasan hakkındaki suçlamaların tanık raporları ve görsel kanıtlara dayandığı belirtildi. Başsavcılığın uluslararası ceza hukuku biriminin 2011 yılından beri Suriye’de işlenen savaş suçlarına dair belge topladığı belirtildi.