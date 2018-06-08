Almanya'da evde yapılabilecek HIV testi satışa sunulacak

Alman AIDS derneğinden Spahn'a destek geldi.Almanya Sağlık Bakanlığı, insanların evde kendi kendilerine yapabileceği HIV testinin satışa sunulacağını açıkladı. Böylece insanların tehlikeli bir virüs olan HIV taşıyıp taşımadıklarını hızlı, kolay ve özel bir biçimde tespit edebilmeleri ve gerekli olduğu takdirde tedavi olmaya karar vermeleri amaçlanıyor. Test sonbaharda satışa sunulacak.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili olarak Perşembe günü Funke Medya Grubu'na açıklamalarda bulundu. "Kendi kendinize yapabileceğiniz HIV testi, AIDS hastalığıyla savaşta bir kilometre taşıdır" diye konuşan Spahn, sözkonusu testin "diğer şartlarda test yaptırmayacak kişilere de ulaşabileceğini" kaydetti.

Almanya'da tahminen 13 bin kişinin farkında olmaksızın HIV taşıdığını söyleyen Spahn, erken tanının önemini vurguladı. Bakan, testin piyasaya çıkmasıyla birlikte virüsü taşıyıp taşımadığından emin olmayanların "virüsü taşımadıklarından hızlıca emin olma şansına" sahip olacaklarını belirtti.

AIDS derneğinden destek