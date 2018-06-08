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Almanya'da evde yapılabilecek HIV testi satışa sunulacak

08.06.2018 21:13 | Son Güncelleme

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, insanların HIV taşıyıp taşımadıklarını tespit edebilmeleri için evde yapılabilecek testinin piyasaya sürüleceğini söyledi.

Almanya'da evde yapılabilecek HIV testi satışa sunulacak

Alman AIDS derneğinden Spahn'a destek geldi.Almanya Sağlık Bakanlığı, insanların evde kendi kendilerine yapabileceği HIV testinin satışa sunulacağını açıkladı. Böylece insanların tehlikeli bir virüs olan HIV taşıyıp taşımadıklarını hızlı, kolay ve özel bir biçimde tespit edebilmeleri ve gerekli olduğu takdirde tedavi olmaya karar vermeleri amaçlanıyor. Test sonbaharda satışa sunulacak.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuyla ilgili olarak Perşembe günü Funke Medya Grubu'na açıklamalarda bulundu. "Kendi kendinize yapabileceğiniz HIV testi, AIDS hastalığıyla savaşta bir kilometre taşıdır" diye konuşan Spahn, sözkonusu testin "diğer şartlarda test yaptırmayacak kişilere de ulaşabileceğini" kaydetti.

Almanya'da tahminen 13 bin kişinin farkında olmaksızın HIV taşıdığını söyleyen Spahn, erken tanının önemini vurguladı. Bakan, testin piyasaya çıkmasıyla birlikte virüsü taşıyıp taşımadığından emin olmayanların "virüsü taşımadıklarından hızlıca emin olma şansına" sahip olacaklarını belirtti.

AIDS derneğinden destek

Sözkonusu test, Almanya'nın komşusu Avusturya'da, bu ay eczanelerde satışa sunuldu. Test sayesinde virüs, bulaştığı andan itibaren 12 haftaya kadar tespit edilebiliyor.

Alman AIDS Yardım Derneği, Spahn'ın gündeme getirdiği öneriyi memnuniyetle karşıladı. Dernek yöneticilerinden Sylvia Urban, sözkonusu uygulama sayesinde insanların geç kalmaksızın tedavi olmalarının ve virüsü başkalarına bulaştırmaktan kaçınmalarının mümkün hale geleceğini söyledi.

Almanya'da şu ana kadar geçerli olan uygulama kapsamında insanların doktor ve hastanelere kan örnekleri göndermesi gerekiyordu. Toplumsal nedenlerle de insanların bu yolu tercih ederek test yaptırmaktan çekinebileceği düşünülüyordu.

Tahminlere göre Almanya'da 88 bin kişi HIV taşıyor.

DW/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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