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Almanya’da genç nüfus yarım milyon azaldı

09.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

Almanya’da gençlerin sayısı giderek azalıyor.

Almanya’da genç nüfus yarım milyon azaldı

14 ile 17 yaşları arasındaki genç nüfus, 10 yıl içinde 470 bin azaldı.Almanya'da genç nüfus 10 yıl içinde neredeyse yarım milyon azaldı. Wiesbaden merkezli Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2016 yılının sonu itibarıyla, ülkede 14 ila 17 yaşlarında yaklaşık 3 milyon 200 bin kişi kayıtlı. 2006 sonunda bu sayı 470 bin daha fazlaydı.

Gençlerin sayısının azalmasıyla, toplam nüfustaki genç oranı da geriledi. Federal İstatistik Dairesi'nin, Pazar günkü Uluslararası Gençlik Günü vesilesiyle açıkladığı verilere göre, Almanya'da gençler 2006 sonunda toplam nüfusun yüzde 4,4'ünü oluştururken, 2016 sonunda bu oran yüzde 3,8 oldu.

Genç nüfusun çalışma hayatına atılma yaşı da giderek yükseliyor. 2006 sonunda maaşlı bir işi olan veya meslek eğitimi gören gençlerin sayısı 408 bin olurken, 2017'de bu sayı 320 bin olarak kayıtlara geçti.

Alman Federal İstatistik Dairesi, ülkede doğum oranları düşmesine rağmen 2017 sonu itibarıyla Almanya nüfusunun gelen göç nedeniyle artmaya devam ettiğini duyurmuştu. Daire'nin açıkladığı tahmini verilere göre 2017 yılında Almanya nüfusu en az 82 milyon 800 bin olarak kaydedildi.

2016 yılında Almanya'nın toplam nüfusu 82,5 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

epd,dpa/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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