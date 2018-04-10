Almanya’da Grev Nedeniyle 800’den Fazla Uçuş İptal Edildi

Almanya’da havayolu çalışanlarının bağlı bulunduğu işçi sendikası, üyelerinin Salı gününden itibaren greve gideceğini duyurdu. Grev nedeniyle Almanya’nın en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa, 800’den fazla uçuşunu iptal etti.
Almanya’nın en büyük kamu sendikalarından Verdi, grevin Bremen ve Münih gibi büyük havalimanlarını da kapsayacağını açıkladı. İptal edilen 800 uçuştan 58’inin uluslararası olduğu belirtildi.
90 bin yolcuyu etkilemesi beklenen grev sonrası uçuş trafiğinin Çarşamba günü normale dönmesi bekleniyor.
Sendika, çalışanlar için ayda en az 200 Euro’luk, yani yaklaşık yüzde 6 oranında maaş artışı talep ediyor. Sendika üyeleri arasında, havalimanlarında yer hizmetlerinde çalışan personeliye, itfaiye çalışanları da yer alıyor.
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