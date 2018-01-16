Almanya'da grip aşısı uyarısı

Hekimler dört bileşenli aşıyı tavsiye ediyor.Uzmanlar tarafından, üç maddeli karma grip aşısının etkisinin sınırlı olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü'den yapılan açıklamada Almanya'da tespit edilen grip vakalarının yarıdan fazlasına üçlü grip aşısında bulunmayan Influenza-B virüsünün yol açtığı, dörtlü grip aşısında ise bu bileşenin bulunduğu belirtildi.
Bu yıl Almanya'da kullanılan grip aşısı A ve B tipi Influenza virüsüne karşı koruyor. Dört bileşenli aşıda ise B tipi virüsün başka bir versiyonu daha bulunduğundan bu aşı söz konusu virüsün yayılmış olması kaydıyla daha geniş koruyucu etki yapıyor.
Şimdiye kadar ucuz üçlü bileşenli aşıyı sağlık sigortaları ödemekteydi. Sigortalar, ağır hastalık söz konusu olduğunda ve hekim tarafından istendiğinde istisna yaparak pahalı dörtlü aşının masrafını da üstleniyor.
Robert Koch Enstitüsü risk grupları için grip aşısı yaptırmakta geç kalınmadığını ve Yamagata soyundan B tipi virüs daha yaygın olduğu için bulaşma riski yüksek hastalara dörtlü aşının uygulanmasının doğru olacağını açıkladı. Enstitü yaşlı, kronik hasta ve hamilelere gribe karşı aşı yoluyla korunmalarını tavsiye ediyor.
DW/dpa/AG/HS
© Deutsche Welle Türkçe
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