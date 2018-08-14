Almanya’da Gündem Türkiye’deki Gelişmeler

Türk Lirası'nın değer kaybı ve Ankara ile Washington arasındaki gerginlik Berlin’de hem siyaset hem de basının ana konusu. Yapılan analiz ve yorumlarda Türk Lirası'nda aşırı değer kaybına yol açan nedenler sorgulanırken, yorumcuların çoğunluğu gelişmeleri AKP hükümetinin yürüttüğü ekonomik modele bağlıyor.

Birçok yorumcu ise, nedenlerden ziyade ortaya çıkan sonuçtan hareketle Türkiye’nin yeniden AB’ye yakınlaşmasını öneriyor. Nitekim başkentte çıkan Der Tagesspiegel’deki yorumda, "Şu an Erdoğan'a yararı olabilecek tek şey, Avrupa'ya daha fazla yakınlaşmak ve Batı'ya sırtını dönmemektir" deniliyor; Merkel ve diğer AB liderlerinin bu konuda Ankara’yı ikna etmesinin iki taraf için de yararlı olacağı savunuluyor.

Yaşanan krizin beraberinde bir fırsat getirdiğini savunan liberal ekonomi gazetesi Handelsblatt’da yer alan yorumda da, Türkiye ile AB arasında yeni bir yakınlaşma önerilirken, "Dünyaya açık, istikrarlı bir Türkiye, Avrupa için hayati önemdedir. Türkiye, desteği hak ediyor. Avrupa Türkiye'ye Euro kredileri sunabilir veya IMF kredilerine destek verebilir. Ancak böyle bir teklif öncesinde Erdoğan'ın çok net ve somut siyasi taahhütlerde bulunması gerekir" deniliyor.