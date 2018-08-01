Almanya'da her dört kişiden biri göçmen kökenli

İlk kez çıkarılan bir istatistiğe göre de 2,5 milyon hanede Almanca dışında bir dil konuşuluyor.Federal İstatistik Kurumu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre Almanya'da yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,4 oranında artış gösterdi. Bu oran 82 milyonluk ülkenin yaklaşık dörtte birine tekabül ediyor.

Açıklanan verilere göre, 2017 yılında ülkede yaşayan göçmen kökenlilerin sayısı 19 milyon 300 bine ulaştı. Almanya'da bir kişinin kendisinin ya da ebeveynlerinden en az birinin Alman vatandaşı olarak doğmaması durumunda göçmen kökenli kabul ediliyor.

2017 yılındaki artışa göre ülkede 2 milyon 800 bin Türkiye, 2 milyon 100 bin Polonya, 1 milyon 400 bin Rusya, 1 milyon 200 Kazakistan ve 900 bin Romanya kökenli yaşıyor.

Evlerde Almanca yerini alan diller

Mikrozensus araştırması kapsamında 2017 yılında ilk kez hanelerde konuşulan diller de saptandı. Federal İstatistik Kurumu araştırmaya dayanarak verdiği bilgide, birden fazla kişinin yaşadığı toplam 24 milyon hanenin 2 milyon 500 bininde Almanca yerine ağırlıklı olarak yabancı bir dil konuşuluyor. Bu diller sırasıyla Türkçe, Rusça, Polonyaca ve Arapça.